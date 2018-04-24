Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

(Görüntülü Haber) Serik Belediyespor'a coşkulu karşılama

Namık Kemal KILINÇSERİK, () SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) play- off mücadelesinde Ödemişspor'u yenerek TFF 3'üncü Lig'e çıkan Serik Belediyespor, ilçede coşkuyla karşılandı. BAL 7'nci grubu lider tamamlayan Serik Belediyespor,...

Namık Kemal KILINÇSERİK, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) play- off mücadelesinde Ödemişspor'u yenerek TFF 3'üncü Lig'e çıkan Serik Belediyespor, ilçede coşkuyla karşılandı.
BAL 7'nci grubu lider tamamlayan Serik Belediyespor, kendi grubunun lideri Ödemişspor ile hafta sonu Muğla Atatürk Stadı'nda oynadığı play-off maçını 5-0 kazanıp, TFF 3'üncü Lig'e yükseldi. Serik Belediyespor bu başarısından dolayı dün akşam ilçeye gelişinde coşkuyla karşılandı.
İlçe girişinde çok sayıda taraftarın araç konvoyuyla eşlik ettiği takım Çınaraltı Meydanı'na geldi. Burada mehter takımıyla kutlama yapıldı. Kutlamalarda Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, protokol ve kulüp yöneticileri de hazır bulundu.
Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor için sezon başında 'O sene bu sene' diyerek söz verdiklerini ve sözlerini tuttuklarını söyledi. Serik'in yıllardır özlemi olan 3'üncü Lig hasretini sona erdirdiklerini aktaran Çalık, Şampiyonluğumuz Serik halkına armağan olsun. Dünyaca ünlü bir turizm merkezine sahip olan ilçemiz artık sporda da başarılarıyla konuşulmaya başladı. Kış aylarında ilçemizde kamp yapan takımları gördükçe 'Neden bizim takımımız da bu liglerde oynamıyor' diye hayıflanıyordum. Ama artık biz de bundan sonra hedefimiz olan üst liglerde mücadele edeceğiz. İnşallah bundan sonra da büyük başarılara imza atarak Serik'i en yüksek hedefe ulaştırırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.
Kutlamalar mehter takımının konseri ve havai fişek gösterileriyle sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314