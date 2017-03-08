SERHAN TÜRK - İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı ve UEFA Eski Asbaşkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen merhum Adnan Erzik'in cenaze törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Dürüst de katıldı.
(Görüntülü Haber) Şenes Erzik'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
SERHAN TÜRK - İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı ve UEFA Eski Asbaşkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının...
08 Mart 2017 Çarşamba 16:58
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