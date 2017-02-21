Haber Ümit TÜRK İstanbul Şike soruşturmasında kumpas davası avukatlarından Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu duruşmanın ardından davanın seyrine ilişkin açıklama yaptı. Mosturoğlu, iddianamenin yeni bittiğini ve yarından itibaren de savunmalara geçilmesini beklediklerini söyledi. Sorulması üzerine Mosturoğlu, sanıklardan birinin Aziz Yıldırım'ın davaya ilişkin dışarıda açıklama yapmaması yönünde tedbir almasını talep ettiğini belirtti. Mahkemenin bu konuda Cuma günü bir karar vereceğini söyleyen Mosturoğlu, söz konusu talebin hukuki olup olmadığının sorulması üzerine davada avukat olarak bulunduğunu ve hukuki yorum yapmayacağını söyledi. Mosturoğlu, Bana göre hukuki değil ama kararını mahkeme verecek dedi.
(Görüntülü Haber) Şekip Mosturoğlu Bir sanık, Aziz Yıldırım'ın mahkeme dışında konuşmaması için tedbir alınmasını talep etti
Haber Ümit TÜRK İstanbul Şike soruşturmasında kumpas davası avukatlarından Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu duruşmanın ardından davanın seyrine ilişkin açıklama yaptı. Mosturoğlu, iddianamenin yeni bittiğini ve yarından itibaren...
21 Şubat 2017 Salı 21:48
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