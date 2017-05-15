(Görüntülü Haber) Saraçoğlu 100 binlerce taraftarın çağrısına kulak verip yönetiminizi yenilerseniz, Galatasaray kazanacaktır
15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:40
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