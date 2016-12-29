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(Görüntülü Haber) Şanlıurfaspor - Osmanlıspor maçının ardından (Ziraat Türkiye Kupası)

Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, () ŞANLIURFASPOR'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kaybettiklerini ancak hala şanslarının bulunduklarını belirtti. Kılıç, şöyle dedi: "İyi...

Ömer PINAR/ ŞANLIURFA, () ŞANLIURFASPOR'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kaybettiklerini ancak hala şanslarının bulunduklarını belirtti. Kılıç, şöyle dedi: "İyi maç oynadık. Çok güçlü rakibimizle başa baş gittik ve çok zengin gol pozisyonları bulduk. Çok yorgun olmamız altından kalkamayacağımız bir duruma getirdi. Osmanlıspor’u tebrik ediyorum. Kaybettik ama hala lideriz Osmanlıspor ile aynı puandayız çıkmak için hala bir şansımız var." Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok önem verdiğimiz bir müsabakaydı. Rakibimizin direnci çok yüksekti. İlk yarının sonlarına doğru maçın ciddiyetini anlayarak iyi bir performans sağladık. İkinci yarı çok iyi başladık ve 3 golle 3 puanı aldık. Galip gelmemiz stratejilerimiz açısından çok önemliydi" diye konuştu.

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