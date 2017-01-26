(Görüntülü Haber) Şanlıurfaspor-Gaziantepspor soyunma odaları

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda, Gaziantespsor'u mağlup ederek gruptan çıkan Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Serkan Demir, mutlu olduklarını söyledi. Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Demir, "İk yarıda iyi başlayamadık ve pas olaylarında sıkıntı yaşadık. İkinci yarıya iyi başladık. İkinci yarıda son dakikada gelen golle oynadıkları oyunun karşılığını aldılar. Süper lig takımı olan Gaziantepspor’u yenerek bunun haklı gurunu yaşıyoruz"dedi. Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun ise takımın zor bir süreçten geçtiğini ve forma şansı bulamayanlarla sahaya çıktıklarını belirterek, "Oynamayan arkadaşlarımızı görebilme adına onları sahaya sürmeye çalıştık. Çok eksikliklerimiz var ve kendi oyun anlayışımızı onlara aşılayarak taraftarlarımızla birlikte tüm şehir kenetlenip Gaziantepspor’u kümede bırakmaktır. Bu gün bu güzel konumun dışında kalmak bizlere üzüntü verdi" diye konuştu.