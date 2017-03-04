ŞANLIURFA, () - TFF 1'inci Lig'de oynanan Şanlıurfaspor- Adana Demirspor karşılaşması, yoğun dolu yağışı nedeniyle maçın 7'nci dakikasında ertelendi. GAP Arena Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırlayan Şanlıurfaspor, 1- 0 önde iken maçın 7'nci dakikasında aniden dolu yağışı etkili oldu. Saha zeminin su toplaması ve stadyumda elektriklerin kesilmesiyle alınan kararla karşılaşma ertelendi.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da dolu yağınca oynanan maç ertelendi
ŞANLIURFA, () - TFF 1'inci Lig'de oynanan Şanlıurfaspor- Adana Demirspor karşılaşması, yoğun dolu yağışı nedeniyle maçın 7'nci dakikasında ertelendi. GAP Arena Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırlayan Şanlıurfaspor, 1- 0 önde iken...
04 Mart 2017 Cumartesi 14:12
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