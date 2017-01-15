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(Görüntülü Haber) Sandıklıspor - Isparta Davrazspor maçında gerginlik

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) oynanan Sandıklıspor - Isparta Davrazspor maçının sonunda gerginlik yaşandı. BAL 7'nci Grup'ta Sandıklıspor sahasında Isparta Davrazspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Sandıklıspor İsmael...

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) oynanan Sandıklıspor - Isparta Davrazspor maçının sonunda gerginlik yaşandı. BAL 7'nci Grup'ta Sandıklıspor sahasında Isparta Davrazspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Sandıklıspor İsmael Kone'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken, 83'üncü dakikada oluşan karambolda Emrah'ın kaydettiği golle Isparta Davrazspor eşitliği sağladı 1-1. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. MAÇ SONU GERGİNLİK Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Isparta Davrazspor'dan Mustafa Unyer ile Sofu Batkal'ın Sandıklıspor yedek kulübesine yönelmesi ortama gerdi. Statta hazır bekletilen jandarma ve çevik kuvvet polisi sahaya girerek önlem aldı. Olay büyümeden önlenirken her iki takım oyuncuları ve hakemler stattan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde ayrıldı.

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