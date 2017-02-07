(Görüntülü Haber) Samsunspor teknik direktörü Özköylü:"Sivas'ta dikkatli olmalıyız"
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Deplasmanda karşılacağımız Sivasspor, şampiyonluk adaylarından biri olduğu için dikkatli oynamalıyız" dedi. Kırmızı beyazlı takımını Nuri Asan Tesisleri'nde...
07 Şubat 2017 Salı 16:09
TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Deplasmanda karşılacağımız Sivasspor, şampiyonluk adaylarından biri olduğu için dikkatli oynamalıyız" dedi. Kırmızı beyazlı takımını Nuri Asan Tesisleri'nde çalıştıran Osman Özköylü, antrenmandan önce açıklamalarda bulundu. Osman Özköylü, lige verilen arada futbolcularının son durumunu gördüğünü belirtirken şunları söyledi: "Sivasspor maçında konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım. Yeni oluşturduğumuz takımım, ligde her takımı yenebilecek güçte olduğunu gösterdi. Sivasspor'da bu ligin şampiyonluk adaylarından birisi. Tedbirlerimizi de ona göre alacağız. Sahada doğru futbolu ve mücadeleyi yaparsak, her takımı yenebiliriz. İnşallah bunu Sivasspor maçında ispatlayacağız. Uzun zamandır deplasmanda da galibiyet alamıyoruz. Umarım deplasmanda galip gelerek bu hasretimizi de sona erdiririz."
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