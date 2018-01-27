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(Görüntülü Haber) Samsunspor kayyuma kaldı

Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()   TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kimsenin başkanlığa aday olmamasından ötürü, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı. Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın...

Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()


 

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kimsenin başkanlığa aday olmamasından ötürü, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı. Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın atayacağı kayyuma devredilecek. 

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da ilki 20 Aralık ikincisi ise 28 Aralık 2017'de yapılan kongrelerde başkan adayı olmamasından dolayı divan kurulu görevi mevcut başkan Erkurt Tutu'ya vermişti. Erkurt Tutu ve ekibi ise 29 Aralık 2017'de istifa etmiş ve kulüp Samsunspor Başkanlık Divan Kurulu'na kalmıştı. Divan kurulu ise yaptığı görüşmeler sonrasında ilki 19 Ocak ikincisi ise 26 Ocak'da yapılmak kaydıyla olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı. İlki ertelenen gerel kurulun ikincisi bugün Kongre Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ediz Durmuş Bilgin başkanlığında divan başkanlığı oluşturuldu. Öneri ve temennilerin konuşulduğu kurulda aday olmamasından dolayı, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı. Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın atayacağı kayyuma devredilecek. 

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