(Görüntülü Haber) Samsunspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,() Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yapılan idman düz koşu, 5’e 2 ve taktik çalışmalarının ardından son buldu. İdmana sakatlıkları bulunan kaleci Furkan Köse ile kaptan Ahmet Burak Solakel katılmadı. Akın Çorap Giresunspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Samsunsporlu oyuncu Ahmet Cebe, “Maalesef Denizlispor’dan bir puan aldık. Yenseydik ipler bizim elimizde olacaktı. 2 gün bu maçı atlatamadıydık. Şimdi önümüzdeki maçı düşünmemiz gerekiyor. Giresunspor’u yendik mi iplerin tekrar kendi elimize geleceğini düşünüyorum. Daha sonra da Ümraniyespor ile burada final maçı oynayacağımızı düşünüyorum. Denizlispor maçındaki taraftarımızın gazıyla ilk yarıda 2 gol atmıştık. Onun için Ümraniyespor maçında da stadımızın dolacağını düşünüyorum. Giresunspor maçını her türlü almak zorundayız” dedi. "HAKEMLERİN HATASIZ MAÇLAR YÖNETMELERİNİ DİLİYORUM" Kendilerine yönelik çok fazla hakem hataları yapıldığını ifade eden Cebe, “Bizim aleyhimize çok hatalar yapıldı. Hakemlerin hata yapma lüksü var ama hep bize olması bizi üzdü, bizi kızdırdı. Hakemlerin hatasız maçlar yönetmelerini diliyorum. Maçlara daha konsantre olmalarını diliyorum. Bizim emeklerimizin yok olmamasını diliyorum. Bu haftaki maçı sağ salim atlatıp yeneceğiz inşallah” diye konuştu. "HERKESİN BİR PLANI VARSA ALLAH’IN DA PLANI VAR" Ligde kalacaklarına inandıklarını belirten Samsunsporlu oyuncu Oğuz Gürbulak ise "Bu hafta iyi mücadele ettik. Öne de geçtik ama sadece bizden kaynaklanmayan, başka sebeplerden kaynaklanan nedenlerle kazanamadık ama şansımız devam ediyor. Matematiksel olarak devam ettiği sürece biz elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Herkesin bir planı varsa Allah’ın da planı var. Sonunda gülen taraf biz olacağız ve ligde kalacağız. Stresli dönemler yaşıyoruz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. İnşallah bu yükün altından kalkacağız” şeklinde konuştu.