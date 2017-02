(Görüntülü Haber) Samsunspor'da hedef 3 puan

SAMSUNSPOR Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Sivasspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada Sivas?a hiç tereddütsüz kazanmak için gidiyoruz dedi. TFF 1'nci lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Özköylü gözetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Sivas'a maçı kazanmak için gideceklerini belirterek, ?Sivasspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Kendi sahalarında çok iyi oynuyorlar. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetleri var. Bizim için de her maç final niteliğinde. Yeni bir kadro ve ekibimiz var. Çocuklar çok inançlı çalışıyorlar. Sivas?a hiç tereddütsüz kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için de her şeyi yapacağız. Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu takım, içeride ve dışarıda her maçını kazanmak için oynayacaktır. Herkes umutlu diyerek şunları söyledi Sivas?ta bizim taraftarımıza ayrılan kısmın tamamı doldu. Samsunspor büyük bir takım. Puan sıralamasındaki yerimiz hiç önemli değil. Buralardan kurtulacağız. Onların da galibiyete ihtiyacı var. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Kazanmayı çok istiyoruz. Her maça tek tek bakıyoruz. Önce Sivasspor sonra evimizde oynayacağımız Mersin İdman Lurdu ve Boluspor maçlarına hazırlanacağız. Bu maçlarda alınacak sonuçlar bizi ilerisi için daha farklı bir konuma getirebilir. Bunları şimdi konuşmanın bir anlamı yok. Tam kadro gidiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok.? Kırmızı-Beyazlı ekip gerçekleştirdiği antrenmanın ardından saat 14.00'da Samsun'dan karayoluyla Sivas?a hareket edecek.