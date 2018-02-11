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(Görüntülü Haber) Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

SAMSUN() SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonu açıklamalarda bulundu. Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kazanılan 3 puanın ardından yaptığı...

SAMSUN()
SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kazanılan 3 puanın ardından yaptığı açıklamada, Kazanmak güzel. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Aldığımız bu üç puan ile alt sıralardan bağımızı koparmış gibi gözüküyoruz. Yeni bir hedef olabilir mi Tabi önümüzdeki hafta oynayacağımız Altınordu ve devamındaki Ankaragücü maçları çok önemli. Kazandığımız için mutluyuz dedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, şöyle konuştu
Tek kale oynadığımız bir maçtı. Rakibizime hiç pozisyon vermeden kaybettik. Samsunspor taraftarı çok etkiliydi. Uyuyan takımlarını uyandırdılar ve takımlarına gol attırdılar. İkinci yarı tek kale oynadığımız bir maç oldu. Kaybetmek kötü elbette ama böyle kaybetmek daha üzüntü verici. Son haftalarda hep iyi oynayan taraf biz oluyoruz ama skoru lehimize çeviremiyoruz. Bugün de öyle oldu.

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