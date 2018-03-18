(Görüntülü Haber) Samsunspor - Boluspor maçının ardından

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’da teknik direktör Besim Durmuş ve Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maç sonu açıklamalarda bulundu. Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen’in kötü bir yönetim sergilediğini, Samsunspor’un 3 puanını çaldığını belirterek “Bugün bu an itibariyle bütün hafta Boluspor maçına odaklanmıştık. Biz büyük bir camiayız. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Buna seyircimiz, bizi yönetenler, taraftarlar, futbolcularımız bu vücut dilini ortaya koydular. Bu camiaya herkesin saygı duyması lazım. Bu işler bu kadar kolay değil. Bu çocukların emeğini, bu şehrin hayallerini kimse bu kadar çok çabuk çalamaz. Ben hakemlerle ilgili hiçbir zaman bir şey ortaya koymadım. Bugün sahada bize destek olmayan bizim emeğimizin karşılığını alan bir hakem vardı. Üzülerek söylüyorum. Bu mazeret değil, bu bir gerçek. Bu konuda hakemlerin başka bir takıma bu kadar kolay tavır koyduğunu, dünkü Gaziantep maçındaki verilen penaltıyı ve kırmızı kartı gördük. Başka yerlerde çok çabuk çalıyorlar. Adana Demirspor maçında Samaras’ın attığı ve verilmeyen golü, bugün verilmeyen penaltı var. Biz var olmaya çalışan büyük bir camiayız. Bu tavrı ortaya koyan oyuncularımızın ve camiamızın emeği çalınmıştır. Bu yüzde 100 gerçektir. Bize herkesin saygı duyması lazım. Özellikle hakemlerin dikkat etmesi gerekiyor. Bugün hakemimiz 3 puanımızı çalmıştır” dedi. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise şöyle konuştu: “Bir puanla dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir. İyi bir oyun vardı. Rakip de üst düzey mücadele sergiledi. Çok iyi oynamadılar ama iyi mücadele ettiler. Geçen haftanın vermiş olduğu moralsizlik onlar için doping gibi olmuş. Bizim için de geçen hafta kaybettiğimiz maç bizi biraz daha sarsmış ver yormuş. Bu milli maç arası bize çok iyi gelecek. Şuanda ilk 6 içerisindeyiz. İnşallah sezon bittiğinde de orada oluruz. İlk 2 şansımız da devam ediyor ama ilk 6’da kalmak da önemli. Bunu başardık” diye konuştu.