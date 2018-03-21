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(Görüntülü Haber) Samsunspor, Bitigen’i şikayet etmeye hazırlanıyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un kayyum başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Boluspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen’e tepki göstererek, ilgili mercilere gereken şikayetleri yapacaklarını söyledi. Samsunspor'un...

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, ()

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un kayyum başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Boluspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen’e tepki göstererek, ilgili mercilere gereken şikayetleri yapacaklarını söyledi.

Samsunspor'un kayyum başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Hayri Şen ve idari işler sorumlusu Mesut Aydoğdu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Karayılmaz, Boluspor maçı hakemi Abdulkadir Bitigen’i yayıncı kuruluştan gerekli görüntüleri alarak ilgili mercilere şikayet edeceklerini söyledi.

"OTORİTELER PENALTI DİYOR"

Samsunspor’un hafta sonu kendi evinde oynadığı Boluspor maçında hatalı kararlar veren hakem Abdulkadir Bitigen’e olan tepkiler bitmiyor. Kulübün kayyum heyeti başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, hakem Abdulkadir Bitigen’in üç puanı gasp ettiğini belirterek, “Tüm spor otoriteleri, ulusal kanallar, hatta ve hatta sporcunun kendisi dahi pozisyonun penaltı olduğunu ifade ediyor. Fakat Abdulkadir Bitigen, iki pozisyonda da devam kararı veriyor” dedi.

"FEDERASYONUN ADALETİNE SIĞINIYORUZ"

Samsunspor’u kayyumun yönetmesinin sahipsiz kaldığı anlamına gelmediğini dile getiren Karayılmaz, “Kulübü kayyum yönetiyor diyerek kimse sahipsiz zannetmesin. Bitigen’le ilgili şikayetlerimizi yayıncı kuruluştan gerekli görüntüleri alarak ilgili mercilere şikayetimizi yapacağız. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu’nun adaletine sığınıyoruz. Yetkilileri Bitigen’le ilgili olarak göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

 

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