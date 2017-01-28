(Görüntülü Haber) Samsunspor Başkanı Tutu: Stadyumu yapan firmanın inşaatı bitirmeye zaman ayırmaları lazım

SAMSUNSPOR Başkanı Erkurt Tutu, yapımına devam eden yeni stadyum hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en donanımlı stadyumundan biri Samsun'a yapılıyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlık yetkilileri stadyumun bitmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bakanımızın stadyumu Cumhurbaşkanımıza açtırmak için gayreti var. TOKİ'nin de yüklenici firmaya en ufak aksaklığı olmamasına rağmen ne yazık ki stadyum gecikti. Stadyumu yapan firmanın daha fazla bu inşaatı bitirmeye zaman ayırmaları lazım" dedi. TFF 1'nci lig takımalarından Samsunspor'un Başkanı Erkurt Tutu, TOKİ tarafından Tekkeköy İlçesinde yapımına devam eden 33 bin 919 kişilik yeni stadyum ile ilgili açıklamlarda bulundu. Yüklenici firmanın inşaatı bitirmek için zaman ayırması gerektiğini belirten Başkan Tutu, "Türkiye'nin en donanımlı stadyumundan biri Samsun'a yapılıyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Uluslararası müsabakaların yapılacağı bir stadyum olacak. Bakanlık yetkilileri stadyumun bitmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bakanımızın stadyumu Cumhurbaşkanımıza açtırmak için gayreti var. TOKİ'nin de yüklenici firmaya en ufak aksaklığı olmamasına rağmen ne yazık ki stadyum gecikti. Genelde yeni yapılan stadyumlarda stadyum biter çimler bitmez. Ama bizim stadyumda çimler bitti, stadyum tamamlanamadı" diyerek şunları söyledi: "Stadyumu yapan firmanın daha fazla bu inşaatı bitirmeye zaman ayırmaları lazım. İnşallah Mart ayındaki açılışa stadyumu yetiştirirler. Çünkü çok büyük bir emek var. Maddi açıdan da çok büyük kaybımız var. Sadece localar değil, alışveriş merkezinin harekete geçmesi, dijital reklam panolarının satılması, koltukların arkasına bile reklam almayı düşünüyoruz. Bunların satılamaması Samsunspor açısından çok ciddi bir maddi kayıp. Onun için yüklenici firmanın biraz daha hızlı çalışması gerekir. Bu tempo ile giderse Mart ayının sonuna kadar açılması da zor olacak gibi ama bitirilmesi lazım." yarın sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erkurt Tutu şunları söyledi: "İnşallah yeni kurduğumuz bu takımla şehirdeki devam eden destekerle birlikte inşallah yarın başlamak üzere başarılı sonuçlar alarak Samsunspor'u layık olduğu ve hedeflediği yere taşırız diye düşünüyorum. yeni bir takım kurduk. Takımda şu anda 7-8 oyuncu ara transfer döneminde geldi. Bu oyuncuaların hem takıma hem şehre hemde takıma adapsiyonları bir zaman alacak ama gördüğümüz kadarıyla bu biraz hızlı oldu. Yeni oyuncularla eski oyuncular çok çabuk birlik ve beraberlik havasına girdiler. Buda bizi son derece mutlu etti. İnşallah bu birlik ve beraberlik yarın sahaya yansıcak ve hepimizin arzu ettiği sonuçları alacağız" diye konuştu.