(Görüntülü Haber) Şampiyonlara yakışır karşılama (Yeniden)

FRANSA’DA düzenlenen ve 100’den fazla üniversitenin katıldığı EDHEC yelken yarışlarında dünya şampiyonu olan Bahçeşehir Yelken Takımı (BAU Sailing Team) Türkiye’ye döndü. Paris’ten İstanbul’a gelen Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı Atatürk Havalimanı’nda üniversiteli arkadaşları tarafından sloganlarla karşılandı. Kendilerini karşılamak için hazırlanan müzik grubu eşliğinde şampiyonluğun tadını çıkartan yelken takımı oyuncuları Türkiye’ye şampiyon olarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Kulübü Sporcusu Doğan Can Öz, “Takımımızdan 4 kişi bu yıl 50’ncisi düzenlenen EDHEC yarışmasına katıldı. 230 farklı takım ve 28 ülke vardı. Bir hafta süren yarışmalar sonucunda ülkemize şampiyon olarak döndüler. Bu bizim hayalimizdi, mutluyuz, gururluyuz. Daha da ileri başarıları yapacağız” dedi. ŞAMPİYONLAR KUPAYLA DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLU Dünya şampiyonu olmaktan ve bu takımın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Alpcan Kuseybat, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu yıl 50’ncisi düzenlenen EDHEC yarışmasında dünya şampiyonu olduk. Geçtiğimiz senelerde birinci olamamış ve dereceye girememiştik. Fakat bu sene ilk defa birinciliğimizi aldık. Çok gururluyuz, bu bizim için gerçekten zor bir yarıştı. Gerek derslerimizden olsun gerekse okulumuzdan olsun büyük fedakarlık yaptık. Birincilik bizi hem motive etti hem de gelecek anlamında çok iyi şeyler vaad edecek” diye konuştu. Sporculardan Denizcan Erbil ise, “230 üniversitenin katıldığı Türkiye’den tek Bahçeşehir Üniversitesi’nin katıldığı şampiyonada tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olduk ve çok mutluyuz” dedi. Engin Üzgün ise 50’ncisi düzenlenen EDHEC yelken yarışmasına üçüncü kez katıldıklarını ve bu sefer şampiyon olduklarını söyledi.