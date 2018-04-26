(Görüntülü Haber) Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Guidetti: 'İnanılmaz mücadele ettik ve sonunda gülen taraf biz olduk'' ''Gözde ile çalışmak gururdu'' Mustafa AKIN / İstanbul,() Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2017-18 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank, kupa ve madalyasını aldı. VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-23, 25-23, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10'uncu kez şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon Türkiye'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) kazanan VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 4'üncü kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan VakıfBank, ile ikinci olan Eczacıbaşı VitrA madalyalarını aldı. Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın Çinli smaçörü Ting Zhu olurken ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı. En iyi smaçör VakıfBank'tan Gözde Kırdar, en iyi pasör Cansu Özbay, en iyi libero ise Gizem Örge oldu. Vestel Özel Ödülü'ne ise VakıfBank'tan Zehra Güneş sahip oldu. En iyi orta oyuncu ödülünün sahibi ise Eczacıbaşı VitrA'dan Beyza Arıcı oldu. GUİDETTİ: 'İNANILMAZ MÜCADELE ETTİK VE SONUNDA GÜLEN TARAF BİZ OLDUK'' Şampiyonluk elde ettikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Kaç yıldır VakıfBank'ta olduğumu hatırlamıyorum kaç senedir Eczacıbaşı gibi mükemmel bir ekiple oynadığımızı, kaç senedir finallerde olduğumuzu hatırlamıyorum. Bu takım sezon içinde çok inişler ve çıkışlar yaşadı. Oldukça mutluyum sonuçtan Eczacıbaşı gibi müthiş bir takıma karşı inanılmaz mücadele ettik ve sonunda gülen taraf biz olduk. ''GÖZDE İLE ÇALIŞMAK GURURDU'' Seride dördüncü maçtan önce adeta ölmek üzere olduklarını kaydeden Guidetti, ''Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi. 2-1'den geri dündük ve kurtulduk. Özellikle bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle kaptanımız Gözde'ye teşekkür etmek istiyorum onunla çalışmak gururdu. İstanbul'daki son maçıydı. Kulüpteki lig için son maçıydı ve çok güzel bir oyun sergiledi'' diye konuştu. Guidetti son olarak VakıfBank'ta hedefin değişmediğini ve her kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.