(Görüntülü Haber) Samet Aybaba: "Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,() Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba "Bursaspor maçını kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması çalışma, çift kale maç ile sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, Avrupa kupalarına katılma hayalini gerçekleştirmek istediklerini belirterek "Her takımın farklı hedefleri oluyor, farklı düşünceleri oluyor. Bursaspor kaliteli oyunculardan kurulu ama bazı sezonlar ters gidiyor. Bence onu yaşıyorlar. Biz de maçı kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Futbol bu, hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Bir kaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur diye düşünüyorum" dedi. Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin sorulması üzerine Aybaba, "Bakacağız. Önümüzdeki maçlar neyi gösterir. Ama biz hep tek tek bakalım, maç maç bakalım istiyoruz. Önümüzde en zor maç ve ilk maç Bursaspor. Biz şimdi ona odaklandık" diye konuştu.