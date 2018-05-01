(Görüntülü Haber) Samet Aybaba Başakşehir'den puanla dönmek istiyoruz

İrfan ÖZŞEKERSİVAS, ()

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Biz iyi bir takımız. Sadece futbolu düşünen bir takımız. Yine aynı düşünceleri sahaya yansıtıp Başakşehir maçından da puanla dönmek istiyoruz dedi.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde yarı sahada pas çalışması ile devam eden antrenman, kuvvet çalışması ve çift kale maçla sonra erdi. Antrenmana Rus defans oyuncusu Vitaly Dyakov katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba, Gençlerbirliği maçında alınan galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu söyledi.

Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçına da değinen Aybaba, Gençlerbirliği maçı bizim için büyük mutluluk verici. Özellikle Trabzonspor maçından sonra üst üste iki galibiyet hem oyuncularımızın performansını ve coşkusunu artırdı, hem de bizim isteğimizi yükseltti. Önümüzde bir Başakşehir maçı var. Şampiyon adayı bir takım. Birlikte oynama ve çalışma alışkanlıkları var hocalarıyla birlikte. İyi bir takım, bireysel yıldızları da var. Çalışıyoruz, rakibin eksiklerini nasıl değerlendiririz diye önlem alma planlarımız var. Biz iyi takımız, sadece futbolu düşünen bir takımız. Yine aynı düşünceleri sahaya yansıtıp bu maçtan da puanla dönmek istiyoruz dedi.

'BU MAÇLAR OYUNCULARIMIZI ÖN PLANA ÇIKARACAK'

Rakibin yeri ve konumuna bakmaksızın mücadele ettiklerini belirten Aybaba, Bu konuda kimin şampiyonluk yarışında olduğu, kimin olmadığı o tarafın artısı o tabi. Biz her rakibe aynı sistemde, aynı düşüncede saha içerisinde hiçbir çirkinliğe bulaşmadan, futbolun içerisinde kalarak oynamaya çalışacağız ki zaten de öyle bir takımız. Oyuncularımız da biliyor. Bundan sonra alınacak neticeler bizim oyuncularımızın isimlerini, kalitelerini, bugüne kadar yaptıklarını daha çok ön plana çıkaracaktır. O nedenle onlar da çok istekli, coşkulu. İnşallah bunu başaracağız ifadelerini kullandı.