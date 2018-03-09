(Görüntülü Haber) Şalvarspor dostluk maçı için sahalara döndü

Mesut MADAN / BURDUR,()





TFF Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Yeni Burdurspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında merkez Güneyyayla köyünde oturan genç kızlardan oluşan Şalvarspor ile dostluk maçı yaptı. Şalvarspor oyuncularının şalvarla oynadığı karşılamayı Yeni Burdurspor 5- 2 kazandı.



Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen maçta Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Yeni Burdurspor, merkez Güneyyayla köyünde oturan genç kızlardan oluşan Şalvarspor'la karşı karşıya geldi. Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemlerinden Özlem Balkıç yönetti. Karşılaşmayı Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven ile vatandaşlar izledi. Şalvarspor oyuncularının şalvarla çıktığı müsabakayı Yeni Burdurspor 5-2 kazandı. Maç sonunda Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu iki takım oyuncularını madalya taktı.



EN SON 2007 YILINDA OYNADILAR



Güneyyayla Muhtarı Veysel Solak, Şalvarspor'un 2002-2007 yılları arasında resmi olarak liglerde mücadele ettiğini sonra kulübün kapandığını belirtti. Şalvarspor'un en son 2007 yılında sahaya çıktığını ifade eden Solak, "Evlenenler oldu. Takım dağılmıştı. Kadınlar Günü nedeniyle bugün köyümüzdeki kızlarımız dostluk maçı için sahaya çıktı. Destek olursa, sponsor bulabilirsek Şalvarspor'un yaşamasını istiyoruz" dedi.



DESTEK İSTEDİLER



Takım oyuncularından 19 yaşındaki Ece Zengin ise "Kendimi bildim bileli köyde futbol oynuyoruz. Biz de arkadaşlarımız gibi profesyonel futbol oynayabiliriz. Destek bekliyoruz. Futbol bizim her şeyimiz" dedi.



Oyunculardan Güllü Kır da "Köyde futbol bizim favori sporumuz. Takımımız desteklenirse başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Şalvarspor'un eski oyuncularından 31 yaşındaki Çiğdem Can ise "Köyümüzün kızları futbol oynuyor. Onları desteklemek için geldim. Onları sahada görünce ben de sahaya inip oynamak istedim" dedi.