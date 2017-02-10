(Görüntülü Haber) Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da başladı

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde başladı. Atatürk Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ilk gününde Gaziantep Polisgücü ile Yunanistan'ın Anavryta HC takımı karşılaştı. Gaziantep Polisgücü, açılış maçını Reza Norouzaddeh (3), Ali Akın Kılıç (2), Celal Aydın, Murat Demirci, İbrahim Özkılıç, Mehmet Ali Demirel'in golleriyle 9- 0 kazandı. Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım, güçlü takımlara karşı oynadıklarını aktardı. Kasım, "Hokeyde 50- 60 yıllık söz sahibi takımlara karşı oynuyoruz. Biz Türkiye liginde de şampiyon olduk. Burada da hedefimiz şampiyon olmak. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. "HEDEFİMİZİ BÜYÜTMEMİZ LAZIM" Bugün maçı farklı aldıklarını ama bunun insanları aldatmaması gerektiğini kaydeden Yusuf Kasım, "Bu maç böyle oldu diye diğer maçlarında böyle olacak diye bir şey yok. Bu maça iyi konsantre olduk. Aslında hedefimizi büyütmemiz lazım. Daha üst liglerde, dünya şampiyonasında, olimpiyatlarda başarılar elde etmemiz gerekiyor. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. 20 gün öncede U21 takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Hedefimiz olimpiyatlarda mücadele etmek" diye konuştu.