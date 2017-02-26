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(Görüntülü Haber) Sakaryaspor maçında hakeme krampona kırmızı kart

SAKARYASPOR maçında ceza sahasında yerde kalan Elaziz Belediyesporlu Okan Sarı, penaltı verilmeyince kramponunu çıkarıp hakem Gökmen Karataş'a doğru fırlatınca kırmızı kart gördü. Spor Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta mücadele...

SAKARYASPOR maçında ceza sahasında yerde kalan Elaziz Belediyesporlu Okan Sarı, penaltı verilmeyince kramponunu çıkarıp hakem Gökmen Karataş'a doğru fırlatınca kırmızı kart gördü. Spor Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor ve Elaziz Belediyespor, bugün Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Olay, Sakaryaspor'un 1-0 önde götürdüğü ilk yarının 37'nci dakikasında meydana geldi. Sakaryaspor ceza sahasında yerde kalan 90 numaralı Okan Sarı, hakemden penaltı vermesini bekledi. Yerde el hareketleriyle itirazda bulunan Okan Sarı, hakem Gökmen Karataş'ın koşarak oyunu sürdürmesiyle öfkelenerek kramponunu çıkarıp hakeme doğru fırlattı. HAKEM TARAFTARLAR ISLIKLAYINCA OLAYI FARKETTİ Krampon ayağının yanından geçen hakem Gökmen Karataş, durumu maçı izleyen yaklaşık 6000 civarındaki taraftarın ıslık çalması üzerine fark etti. Hemen geriye dönen hakem Karataş, yan hakemin yanına giderek olayı öğrendi. Hakem, daha sonra yanına çağırdığı Okan Sarı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. Kırmızı kartı görünce çılgına dönen Okan Sarı, hakemin üzerine yürüdü. Öfkeli futbolcuyu arkadaşları sakinleştirerek sahanın dışına çıkardı. Bu anlarda sahadaki oyuncular arasında da gerginlik yaşandı. Gerginlik teknik ekibin de müdahalesiyle sonlanınca maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma Sakaryaspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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