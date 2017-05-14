(Görüntülü Haber) Sakaryaspor, Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek 2'nci lige yükseldi

Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Diyarbekirspor'u uzatmada 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bir üst lige yükselmeyi başardı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 3'ncü Lig Play Off final maçına Sakarya'dan yaklaşık 30 bin taraftar gitti. Diyarbekirspor'u yenen Sakaryaspor yeniden 2'nci lige yükseldi. Sakaryaspor ile Diyarbekirspor arasındaki maç Adapazarı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan gösterildi. İstanbul'a gidemeyenler dev ekrandan maçı izledi. Maç büyük heyecanla izlenildi. Sakaryaspor'un uzatmalarda Diyarbekirspor'u 2-1 yenmesiyle birlikte büyük sevinç yaşandı.