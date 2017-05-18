(Görüntülü Haber) Şahinkaya kanyonunda rekor denemesi

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ, () - SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda yapılan ekstrem spor festivali Falcon Fest kapsamında İngiliz sporcu Jediah Doohan, 'ip üstünde en uzun süre kalma' rekorunu kırmaya çalışıyor. 100 saat sürecek olan rekor denemesinde Doohan, şu ana kadar 57 saatini ip üstünde geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali olan Falcon Fest'de dünya rekoru denemeleri gerçekleştirildi.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, daha önce 90 saat ile başka bir sporcuda olan rekoru kırmayı hedefleyen Doohan, 100 saat sürecek olan 'Dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesini sürdürüyor. Doohan şu ana kadar 57 saatini ipin üstünde geçirdi. Ayrıca kanyonda 250 metre yükseklikte iki tepe arasında gerilen halat üzerine en uzun yürüyüşü gerçekleştirme rekorunu kırmaya çalışan Saraf Rixam, ipin üzerinde 80'ini geçtikten sonra düşünce büyük üzüntü yaşadı. Organizasyon hakkında bilgi veren base jumping sporcusu ve organizatörlerden Cengiz Koçak, "Sporcular ip üstünde yürüdü. Atlayışlar yapıldı. Bizi izleyen insanlara ilham vererek festivali tamamlayacağız" dedi. Festival çeşitli etkinliklerle 3 gün devam ettikten sonra sona erecek.