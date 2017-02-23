(Görüntülü Haber) Runatolia, fetih kutlamalarıyla birleşecek

Antalya'da bu yıl 4-5 Mart tarihlerinde 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Runatolia Koşusu, kentin fethinin 810'uncu yıl kutlamalarıyla birleşecek. 'Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu' temasında gerçekleştirilecek koşu kapsamında organizasyonunun tanıtım toplantısı, Antalya'nın simgesi Yivli Minare'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına katılan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri ve ülkenin vitrini olduğunu söyledi. Bu güzel şehirde çok güzel etkinlikler yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, bazı organizyonları uluslararası arenaya taşıyamamaktan şikayet ettiklerini aktardı. RUNATOLİA MARKA OLDU Antalya'nın 5 Mart 1207 tarihinde Selçuklular tarafından fethedildiğini belirten Münir Karaloğulu, bu tarihin Antalya için çok önemli olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi. Karaloğlu, Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Tarihimizi gençlere anlatmamız gerekiyor. Vatan toprağı kılınması için verilen emeğin, ecdadın canlarını vermekte kaçınmadığını anlatmamız gerekiyor. Antalya Fethi programı kapsamında 4 Mart Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaalioğlu Parkı'na bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Parkta kutlamalar saat 10.00'da başlayacak ve Solo Türk bir gösteri yapacak. Aynı gün Runatolia'nın halk koşusu olacak. 8 bin profesyonel koşucu Runatolia'ya katılacak. Runatolia'yı kentin çok önemli bir alt markası olarak görüyoruz. Bu iki etkinliğin beraber olmasını çok değerli buluyorum dedi. 'RUNATOLİA GELİŞİYOR' Koşu kapsamında toplantıya katılan Doğan TV Spor Direktörü Cem Yılmaz, Mart ayının ilk haftasını Runatolia için ayarladığını söyledi. Bu yıl çok güzel bir organizasyon olacağını belirten Yılmaz, Fetih organizasyonu ile birlikte Runatolia birleşti. Bunu görmek güzel. Her sene Runatolia'nın geliştiğini görmek güzel. 2010 yılından beri gelip katılıyorum. Bu sene ailece koşacağız. Özel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Burası İstanbul Maratonu kadar değerli bir organizasyon olacak. Uluslararası boyutunun daha ileriye taşınması gerekiyor. Her tür organizasyonu Antalya'ya yakıştırıyorum. Antalya hiçbir hafta boş kalmamalı dedi. 12 BİN KİŞİ KOŞACAK Organizasyon ekibinden Özgür Emeklioğlu da Runatolia'nın iki günlük olacağını söyledi. 4 Mart'ta halk koşunu yapılacağını belirten Emeklioğlu, minik adımlar koşusuyla çocukların, yüksek topuklularıyla kadınların ilk gün koşacağını dile getirdi. Emeklioğlu, 5 Mart'ta 10 kilometrelik yarı maraton ve tam maraton koşumuz olacak. Toplamda 8 bin profesyonel, 4 bin halk koşucusuyla toplam 12 bin kişilik bir katılım olacak diye konuştu.