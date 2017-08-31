İSPANYA La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında sarı kırmızılıların kalecisi Beto ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Göztepe tezahüratı yaptı. Takım arkadaşı Ronaldo'nun yanına gelen Beto, önce Türkçe olarak "merhaba" diyerek takipçilerin karşısına çıktı. Ardından Beto'nun isteği üzerine Cristiano Ronaldo, "Göz Göz Göztepe" şeklinde tempo tuttu. Ronaldo'nun sürprizyle oldukça mutlu olan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcu ve kalecileri Beto'ya teşekkür mesajları gönderdi. Cristiano Ronaldo'nun Göz-Göz tezahüratının ardından,Göztepe'nin resmi twitter hesabından "Teşekkürler Cristiano. Seninle sözleşme yapabilirdik ama mükkemmel bir ekibimiz var" paylaşımını yaptı.
(Görüntülü Haber) Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı
İSPANYA La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında sarı kırmızılıların kalecisi Beto ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Göztepe tezahüratı yaptı. Takım...
31 Ağustos 2017 Perşembe 12:06
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