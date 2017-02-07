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(Görüntülü Haber) Ronaldinho sevgisi

Faik KAPTAN/İSTANBUL,() HADIMKÖY'de spor okulu açmak için İstanbul'a gelen Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho bugün Türkiye'den ayrıldı. Yanında ağabeyi ve ağabeyinin eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı’na gelen Ronaldinho...

Faik KAPTAN/İSTANBUL,() HADIMKÖY'de spor okulu açmak için İstanbul'a gelen Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho bugün Türkiye'den ayrıldı. Yanında ağabeyi ve ağabeyinin eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı’na gelen Ronaldinho hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Resmi ve özel güvenlik kuvvetleri tarafından korunan ünlü futbolcu bazı hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Selfie yapmak için uzun uğraşlar verenlerin isteğini geri çevirmeyen Ronaldinhno kendisine gösterilen yoğun ilgiye oldukça şaşırdı. Dış Hatlar Terminalinde 5 özel güvenlik görevlisi tarafından korunan Ronaldinho daha sonra Emirates Havayolları'nın uçağı ile İstanbul'dan Dubai'ye uçtu.

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