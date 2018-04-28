Bayram Ali SARI/RİZE,() Çaykur Rizespor’un Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Süper Lig’e çıkması, Rize'de coşkuyla kutlandı. Karşılaşmayı Tuzcuoğlu Memişağa Park’ında oluşturulan dev ekranda izleyen Çaykur Rizesporlu taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile takımlarının bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmesinin sevincini yaşadı. ‘Şampiyon Rizespor’ sloganları atan yeşil mavili taraftarlar kentte araç konvoyu da oluşturarak caddelerde tur attı. Ellerinde Rizespor bayrağı taşıyan çok sayıda taraftar takımlarının şampiyon olma başarısını kutladı. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Kutlamalardan detaylar
(Görüntülü Haber) Rize’de Süper Lig coşkusu
Bayram Ali SARI/RİZE,() Çaykur Rizespor’un Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Süper Lig’e çıkması, Rize'de...
28 Nisan 2018 Cumartesi 20:12
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