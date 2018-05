(Görüntülü Haber) Rıza Kayaalp, Sabiha Gökçen'de çiçekle karşılandı

ANIL UÇAN/İSTANBUL () AVRUPA Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp yurda döndü. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Türkiye’ye döndü. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’ndan yurda giriş yapan Rıza Kayaalp’i ISG yetkilileri karşıladı ve teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Rıza Kayaalp,” Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemizin ve halkımızın beklentilerini karşılayabilmekti. Bunu da Allah’a şükür her sene gerektiği gibi yerine getiriyorum. Gittiğim maçlarda, Avrupa ve dünya Şampiyonalarında şampiyonluklar kazanarak halkımı gururlandırıyorum. 8’inci Avrupa Şampiyonluğumu elde ederek bu gururu bir kez daha halkımıza yaşattık. Tabii ki bu burada kalmayacak, İnşallah devamı gelecek. Devamı gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben her zaman bunu söylerim. Yeteneğim varsa ve bundan önce başardıysam bundan sonrada başarabilirim. Yeteneğimi sonuna kadar ülkemin başarısı için kullanacağım. Bu işi bırakana kadar yeteneğimi kullanıp birçok başarılarla ülkemize dönmek istiyorum” dedi. “CUMHURBAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM” Rıza Kayaalp, "Sayın Cumhurbaşkanım tebriklerini ilettiler. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından hatırlanmak ve tebrik edilmek çok güzel. Şimdi ki hedefim ise Olimpiyat Şampiyonluğu el edebilmek. Bu şampiyonluklarımın sayısını artırabilmek ve bunun için önümüze bakıp antrenmanlarımıza bakacağız. Her başarıdan sonra yeni başarıların hayalini kuracağız. Sadece güreş için değil. Her iş için sadece ileriye bakan birisi olacağız ve daha fazlasını isteyen birileri olacağız “ diye konuştu. “RIZA KAYAALP’I SABİHA GÖKÇEN’DE AĞIRLAMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ” Rıza Kayaalp’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden ISG Kurumsal İletişim Müdürü Sanan Soysal ise, ”Biz şampiyon Rıza'yı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi bizim gurur kaynağımız. Artık bizi şampiyonluklara alıştırdı. Kendisinin ifade ettiği gibi, en büyük kürsü olan Olimpiyat Şampiyonluğu kürsüsünde görmek istiyoruz. Türkiye’nin bu tip başarılara ve gururlara ihtiyacı var. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.