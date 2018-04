(Görüntülü Haber) Rıza Çalımbay’dan ‘veda’ sözleri (2)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve gelen Özkan Sümer ile alt yapı, 1461 Trabzon, A takımla ilgili ne yapılması gerektiği yönünde görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti, "Zaten giderken sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz. Onun içinde tekrar bir görüşme yapmamız gerekiyor" diyerek ayrılık mesajı verdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor maçını kazanmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını ve bunun için de her şeyi yapacaklarını söyledi. "SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ" Osmanlıspor ile oynadıkları maçta takımda yaşanan sakatlıklardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden Çalımbay, "Maç içerisinde önce Abdülkadir, ardından Kucka ve daha sonra da kaptan Onur'un sakatlanmasıyla büyük şansızlık yaşadık. Her ne olursa olsun maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Ama rakibimiz de can havli ile oynayan bir takımdı. Onların da mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Her türlü riski aldılar. Birçok net pozisyon yakaladık ama bunları değerlendiremeyerek maçtan 1 puanla ayrıldık" dedi. "SİVASSPOR MAÇINI MUTLAKA KAZANMALIYIZ" Demir Grup Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten Çalımbay, "Taraftarımız önünde bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kalan 5 maçımızı mükemmel şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Klasik olacak ama hepsi final niteliğinde. Bu maçların hiçbiri kolay değil. Osmanlıspor maçı da en zor maçlarımızdan bir tanesiydi. Maç içerisinde 3 oyuncu sakatlandı. Tam kadro devam edebilseydik, maçtan farklı neticeyle ayrılabilirdik. Her şey geride kaldı, şu anda tek düşüncemiz Sivasspor maçı. Sivasspor da güzel bir hava yakaladı. Kendi taraftarımız önünde bu maçı iyi şekilde iyi bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. "ONUR'A TEŞEKKÜR EDİYORUM" Osmanlıspor maçında sakatlanmasına rağmen oyuna devam eden Onur Recep Kıvrak'a da teşekkür eden Çalımbay, "Oyuncu değişikliği de yapmıştık. Tek ayağıyla kalede kaldı. Bir kaptan nasıl davranması gerekiyorsa o da kaptanlık örneği verdi. O haliyle kalede kaldığı için kendisine teşekkür ederim. O anda çıkayım dese saygı duyabilirdik" şeklinde konuştu. "ONUR'UN DURUMU CİDDİ" Osmanlıspor maçında sakatlanan Onur'un durumunun ciddi olduğunu anlatan Çalımbay, "Onur'u 3-4 hafta bekleyeceğiz. Abdülkadir'in hastanede tetkikleri yapılıyor. Kucka iyi durumda, antrenmana çıkacak. Burak'ın oynamasını bekliyoruz. Bu maçta tam hazır olsun diye risketmedik. Onazi haftaya oynayabilir. Castillo'nun da önümüzdeki hafta hazır olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. "KALEDE UĞURCAN OYNAYACAK" Sakatlığı bulunan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kalede Uğurcan Çakır'ı tercih edeceklerini ifade eden Rıza Çalımbay, "Esteban uzun süredir antrenman yapmıyor. 1 haftadır çalışıyor. Uğurcan'a, Arda'ya, Esteban'a güveniyorum. Uğurcan'ın çok iyi bir kaleci olacağına inanıyorum. Çok yetenekli, inşallah başarılı olur. Hem Trabzonspor, hem Türkiye çok iyi bir kaleci kazanmış olur"dedi. "GELDİĞİMDEN BERİ ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK" Trabzonspor'da şansızlıklar yaşadığını ancak bunları gündeme getirmediğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Osmanlıspor maçı da oynanırken yine aynı şeyler yaşanacak dedim. Ben burada görevdeyken 12 maç yenilmedik, niye berabere kalınıyor deniliyordu. Ona bile bir şey bulunuyordu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Burak'ın oynamadığı maçlardan sadece 1'ini kazanmışız. Bazı oyuncular hakikaten takım için önemlidir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da sıkıntı yaşar. Onur maça devam edemeseydi, daha önce de kaleci krizi yaşadım. Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiğimiz maçta Pancu'yu kaleye geçirdim. Bu maçta da yine forvetten veya başka bir yerden birini geçirecektik. Orada düşündüğümüz Onur'un yaşadığı sakatlığın durumuydu. Kucka ve Abdülkadir'in de durumu olunca dedim bir takımın başına arka arkaya bu kadar olur. Onur'a teşekkür ederim dimdik ayakta durdu. Sakatlandıktan sonra çok güzel bir pozisyon çıkardı. Bundan sonrasını çok iyi şekilde bitirecek güçte bir takımız. Tek sıkıntımız, sakatlıklar. Onun dışında benim hiçbir şey den korkum yok. İnşallah bu maçta aksilik yaşamayız" şeklinde konuştu. "GİDERKEN RAPOR VERECEĞİZ" Bordo-mavili kulüpte göreve gelen eski başkan ve teknik direktör Özkan Sümer ile görüştüğünü de belirten Çalımbay, "Özkan hoca, benim çok saygı duyduğum biri. Bana göre Trabzonspor'a çok şey katmış, teknik direktör olarak hakikaten mükemmel işler yapmış hocamız. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin içerisinde alt yapı, 1461 Trabzon, A takım hepsi var. Takımla ilgili ne yapılması gerektiğini kendisiyle görüştük. Zaten giderken sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz. Onun içinde tekrar bir görüşme yapmamız gerekiyor. Herhalde önümüzdeki hafta kendisiyle bir araya geleceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.