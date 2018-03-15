(Görüntülü Haber) Rıza Çalımbay Trabzonspor'un en büyük hedefi şampiyonluk -2

Tolga SAĞLAMTRABZON, ()



Hakemler Burak'a önyargılı



Kongre ortamının takıma zararı olmaz



Kanatta sıkıntı yaşıyorduk



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavililerin Avrupa Kupaları'na katılması gerektiğini belirterek, Trabzonspor camiası kadro olarak ve diğer açıdan da Avrupa'yı kaldıracak güçtedir. Bana göre Trabzonspor'un en büyük hedefi şampiyonluk. Bu sene olur, seneye olur ama planlı programlı gidip yüzde yüz hedefinin şampiyonluk olması lazım dedi.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligde kritik 10 karşılaşmamız kaldı. Bir tanesi geride kaldı, 9 maçımız var. Hepsi kritik telafisi olmayan maçlar. Malatya maçı da bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz. Sakat oyunculardan Abdülkadir, bu maçta oynayabilecek, Hubocan'ın da cezası bitti. Amacımız kendi taraftarımız önünde mutlaka bu maçı iyi şekilde bitirmek dedi.



'KONGRE ORTAMININ TAKIMA ZARARI OLMAZ'



Kongre ortamının takıma bir zararının olacağını kesinlikle düşünmediğini ifade eden Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü



Başkanımız, yönetimimiz bizi bu maçta da yalnız bırakmadılar. En küçük sorunları dahi dinlediler, konuştular. Bu süreci iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor camiası büyük camia, kongreler gelip geçecek. Ben bunun Trabzonspor camiasına faydalar getireceğini düşünüyorum. Güzel kongre lehine olacaktır. Bazı radikal kararlar alındıktan sonra burası her zaman yukarıya oynanacak bir yer, şehir. Bu kongrenin Trabzonspor camiasına çok büyük şeyler katacağına yürekten inanıyorum.



'KANATTA SIKINTI YAŞIYORDUK'



Çalımbay, geldikleri günden beri kanat oyuncuları konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bu konuda şunları söyledi



Biz de kanat oyuncuları tam kanat değil. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Sağ kanatta sağ, sol kanatta sol ayaklı bir oyuncu oynadı. Olcay, sol kanattan belki iki katı kadar güzel oynadı. Yusuf ilk defa geldikten sonra sol çizgide oynadı. Bunların verimini gördük, esas oynatmak istediğim şey böyleydi. Güzel takım oyunu oynandı, çok güzel pozisyonlar yakalandı. Hiçbir pozisyon şansa değildi, organizeydi. Çok mutluyuz. Aksilik olmazsa aynı şekilde devam edebiliriz. Bütün oyuncu arkadaşlarla konuştuk, hepsinin kalan 9 maçı yaşaması, konsantre olması gerekiyor.



'HAKEMLER BURAK'A ÖNYARGILI'



Hakemlerin Burak Yılmaz'a karşı önyargılı olduğunu anlatan Çalımbay, şunları dedi



Bizim maçlarımızda verilmeyen penaltılar, pozisyonlar yaşanıyor. Çoğu takımda olduğu gibi bizde de oluyor. Bizde daha fazla oluyor ama hakemlere karşı saygımızı hiçbir zaman yitirmedik. Burak'a karşı önyargılılar. Türkiye'de Burak tarzı oyuncu çok az. Burak bilerek düşmüyor. Burak'a önyargıyı kafalarından atmaları gerekiyor. Burak, çok akıllı, nerede ne yapacağını iyi biliyor. Özellikle deplasmanlarda taraftarlardan tepki olabiliyor. Burak'ın sakin olması kart görmemesi gerekiyor.



'TRANSFER YASAĞI GÜÇ KATAR'



Transfer yasağı durumunun Trabzonspor'a güç katacağını kaydeden deneyimli teknik adam, Transfer yasağının olması Trabzonspor'a güç katar, bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Burada kadroyla iç içe olduk, alt yapıdan aldığımız arkadaşlar, kiralık arkadaşlarda var. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle sıkıntı olursa Trabzonspor altından kalkar. Bazı kulüplerde çok sıkıntı yaşadılar, çok iyi yerlere geldiler, bunlardan biri Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş'ı sıkıntı yaşayarak aldı Fikret bey, sonra mükemmel yere geldi. Bunlar kulüpler için nefes alma, soluklanmadır. Trabzonspor camiası 1-2 sene kaybetmez, çok şey kazanır. Ben de kendime göre çok güzel rapor çıkarıyorum, sadece benim dönemim değil. Benim Trabzonspor ile daha önceden görüşlerim var. Bunları da yönetim veririz. Trabzonspor, oradan zarar görmez, güçlenir. Transfer yasağı olsa da Trabzonspor'un çok iyi yere geleceğine yürekten inanıyorum diye konuştu.



'TRABZONSPOR'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK OLMALI'



Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılması gerektiğini anlatan Çalımbay, Ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa Kupaları'na katılmalıdır. Trabzonspor camiası kadro olarak ve diğer açıdan da Avrupa'yı kaldıracak güçtedir. Bana göre Trabzonspor'un en büyük hedefi şampiyonluk. Transfer yasağı gelse dahi ona göre hareket etmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra Trabzonspor'un bu sene olur, seneye olur ama planlı programlı gidip yüzde yüz hedefinin şampiyonluk olması lazım diyerek açıklamalarını tamamladı.