(Görüntülü Haber) Rıza Çalımbay'ın 'defans' sıkıntısı

TOLGA YILDIRIM - ANTALYA / Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve başladığı günden itibaren en sıkıntılı haftasını yaşadığını belirterek, "Çaykur Rizespor maçı öncesi defans kurgusu yapamıyoruz. Sakıb cezalı, ailevi nedenlerden dolayı Motta hala gelmedi, Diego, Yekta sakat, El Kabir'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Ligin ikinci yarısına çok iyi başladıklarını ve alması gereken puanları kazandıklarına değinen Çalımbay, Akhisar Belediyespor ile Galatasaray maçını kaybettikleri için üzüldüğünü söyledi. Galatasaray maçında 2 -0 geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakaladıklarını anlatan Çalımbay, maçı kaybetmelerine çok üzüldüğünü vurguladı. Galatasaray maçında Diego sakatlanıp oyundan çıkmasaydı karşılaşmayı kazanabileceklerini belirten Çalımbay, Diego'nun 5- 6 hafta sahalardan uzak kalacağını dile getirdi. "DİEGO İSTİKRARLI OYUNCULARDAN" Diego'nun takımdaki en istikrarlı futbolculardan olduğunu anlatan Çalımbay, Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadıkları oyunun umut verici olduğunu, bu oyunu daha ileri taşımaları gerektiğini belirtti. Antalyaspor'da göreve başladığı günden itibaren en sıkıntılı haftasını yaşadığını kaydeden Çalımbay, "Çaykur Rizespor maçı öncesi defans kurgusu kuramıyoruz. Sakıb cezalı, ailevi nedenlerden dolayı Motta hala gelmedi, Diego, Yekta sakat, El Kabir'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Bambaşka defansla maça çıkmamız gerekiyor. Sıkıntılarımız var bundan dolayı üzgünüz" dedi. "KENDİNİ HAZIR HİSSETMEYEN GELMESİN" Çaykur Rizespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle konuştu: "Bu maç, Rizespor için çok çok önemli, bizim açımızdan da önemli. Mutlaka iyi neticeyle ayrılmamız, çıkışa geçmemiz, oynadığımız oyunun karşılığını almamız gerekiyor. Maçın sonuna kadar ne gerekiyorsa yapmamız lazım. İki haftadır kaybettiğimiz maçları telafi etmemiz açısından çok önemli, final gibi maç. Arkadaşlara da söyledim; kendini hazır hissetmeyen gelmesin. Çünkü bu maçı kaybetmek istemiyorum." SAKIB'A SARI KART ELEŞTİRİSİ Defanstaki sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını belirten Çalımbay, bu sezonu ilk 10'da iyi bir yerde tamamlayıp, gelecek sezona iyi transferlerle üst sıralara oynayan takım yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Sakıb'ı, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle eleştiren Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben bu gördüğü kartı kabullenemiyorum. Profesyonel futbolcu öyle kart görmemesi gerekiyor. Başka türlü olsa kabul edilebilir. Motta'nın bu sezon bize faydalı olacağını zannetmiyorum. Rize maçına en az dört oyuncudan yararlanamayacağız ama telafi edeceğiz. Muhakkak oraya bir arkadaşımızı koyacağız. İstediğimiz defans kurgusu olmayacak."