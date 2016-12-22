Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

(Görüntülü Haber) Rıdvan Dilmen'in acı günü

RIDVAN DİLMEN DENİZLİ'YE GELDİ Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesinin acı haberini alan Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizli'ye geldi. Annesinin tedavi gördüğü hastaneye...

RIDVAN DİLMEN DENİZLİ'YE GELDİ Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesinin acı haberini alan Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizli'ye geldi. Annesinin tedavi gördüğü hastaneye giden Dilmen'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, annesi Makbule Dilmen'in kendisi için anneden öte bir arkadaş olduğunu ve onu çok özleyeceklerini söyledi. Dilmen, annesinin ailelerinin direği olduğunu ifade ederek, "41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Her anne değerli en önemli varlıklar annelerdir. O yüzden acımız büyük. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. Bütün annelerin ellerinden öperim saygılar sunarım. Hastanemizde annemle çok ilgilendi. Ama maalesef, Allah'ın takdiri 5 dakika önceyle 5 dakika sonrası belli olmuyor. Annemi çok özleyeceğiz" dedi. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Makbule Dilmen'in cenazesi yarın Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde Koca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı'nda defnedilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55