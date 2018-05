(Görüntülü Haber) Revna Demirören: "EURO 2024 Türkiye için çok önemli" (5)

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: "Türkiye'nin EURO 2024'ü alacağına ve en iyi şekilde yapacağına inanıyorum" Türkiye'nin iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından önemli isimleri EURO 2024 ev sahipliği başvurumuz için bir araya geldi Uğur DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 finallerinin ev sahipliğini kazanma sürecinde Türkiye'nin tanıtımları devam ediyor. İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in ev sahipliğinde; Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin eşlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde 'Birlikte Paylaşalım'(Share Together) sloganıyla buluştular. Ev sahibi olmamız durumunda EURO 2024 maçlarının oynanacağı statlar ve özellikleri bir tanıtım filmiyle davetlilere duyulurken, daha sonra Kadın Milli Futbol Takımı ile sanatçılar arasında bir gösteri maçı oynandı. Karşılaşmanın başlama vuruşu Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Revna Demirören tarafından yapıldı. Başladığı gibi dostça sona eren mücadele renkli görüntülere sahne oldu. REVNA DEMİRÖREN: "EURO 2024 TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" Revna Demirören, Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, EURO 2024'ün son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "EURO 2024 inşallah ülkemize gelir diyorum. Biz de bu konuda yardımcı olabilmek, destek verebilmek ve tanıtım için kadınlar olarak destek olmak istedik. Bu işte bir kadın parmağı olsun istedik. Hanımlar olarak bugün toplandık. Kadın Milli Futbol takımımız ile maç yapacağız. Bu kadar futbolun içinde olup da daha önce hiç sahaya çıkmadım. Bugün bir ilk olacak. EURO 2024'e verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. EURO 2024 bizim için çok önemli. Yüzde 28'i genç olan Türkiye için çok önemli. Biz de böylelikle anneler olarak, kadınlar olarak güzel bir miras bırakmış olacağız. İnşallah Eylül ayında güzel sonuçlarla çıkarız diye düşünüyorum. Bu Türkiye'nin tanıtımı, turizminin daha da gelişmesi, ekonomimize katkı için çok önemli. Konu bir tek futbol değil. İnşallah ülkemiz için çok iyi olur" dedi. Demirören daha sonra kürsüde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık çalışmaları kapsamında bugün sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimiz biliyoruz ki, dünyada başarmaya kararlı bir kadından daha etkili bir güç olamaz. Kadın isterse her şeyi yapar. Emin olun ki Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye getirir. Biz bir güce sahibiz, yeter ki isteyelim. Bir kadın olarak gururla söylüyorum ki; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teşkilatının en kritik birimlerinde bugün kadınlar görev alıyor ve biliyorum ki UEFA'ya 26 Nisan'da teslim ettiğimiz EURO 2024 dosyamızda da kadın uzmanlarımızın çok önemli katkıları var. TFF, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü federasyonlarından biri. Madem ki bu kadar güçlü bir organizasyonun yönetiminde kadınlar aktif olarak yer alabiliyor ve madem ki UEFA 2024 adaylık dosyamıza kadınlarımızın zarif ama becerikli elleri değiyor, öyleyse hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da Türkiye'ye kazandırmamız gerekiyor. Kazandırmakla da kalmayıp emsalsiz bir turnuva düzenleriz. Buna da söz veriyoruz. UEFA'ya verdiğimiz tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi, emsalsiz bir turnuva sözümüzü de tutmaya hazırız. Sayın Bakan'ım. Biliyorum ki Türk kadınının hükümetimiz nezdindeki en üst düzey temsilcisi olarak siz de UEFA 2024 ev sahipliğini bizim kadar istiyorsunuz. EURO 2024 isteyen her Türk kadını gibi ben de burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar ve değerli sanatçılar. Sizlerin de bu milli görevde aktif olarak yer almanızı bekliyorum. Her fırsatta, her yerde, özellikle yurt dışında, dostlarınızla sohbetlerinizde Türkiye'nin mükemmel bir ev sahibi olduğunu ve olacağını anlatmanızı bekliyorum. Bunu çocuklarımız için rica ediyorum. Çocuklarımıza kalıcı bir miras bırakmak adına istiyorum. Düşünün; 80 milyonluk bu dev ülkenin yüzde 28.7'si genç nüfustan oluşuyor. Bu dünyada pek örneği olan bir şey değil. Bu gençlere parlak bir gelecek borçluyuz. İlham kaynağı borçluyuz. Biz anneler olarak bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette yükselmesini istediğimiz çocuklarımıza spordan, futboldan, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan daha tutkulu bir ilham kaynağı verebiliriz ki? "ARTIK KADINLAR OLARAK SAHAYA ÇIKMA ZAMANI GELDİ" Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 kapsamında 10 milyon fidan dikecek. Gelin biz kadınların da bu turnuvada dikili bir ağacı olsun. Türklerin geleneksel misafirperverliğini Avrupa'ya kadınlardan daha iyi kim anlatabilir. Türk kadınları olarak biz den daha misafirperver kim olabilir? Artık kadınlar olarak sahaya çıkma zamanı geldi. Avrupalı kadınları, EURO 2024 için Türkiye'ye davet edelim. Barış, dostluk, kardeşlik köprüsü olacağımızı onlara gösterelim. Dünyanın her noktasından 1 milyardan fazla insana ulaşım imkanı sunan Türkiye, herkesi kucaklayan bir noktada bulunuyor. "BİZ KADINLAR OLARAK FUTBOLU DA BİLİRİZ. BİZ OFSAYTTAN DA ANLARIZ" Hadi hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yurt içinde ve yurt dışında el ele çalışalım. Ülkemize destek olalım, Türkiye'yi Avrupa'ya en iyi şekilde tanıtalım. Biz başarırız! Biz kadınlar olarak futbolu da biliriz. Biz ofsayttan da anlarız. EURO 2024'te en güzel ev sahipliğini yine biz yaparız. Çünkü biz Türk kadınıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA: "EMİNİM Kİ EURO 2024'E TÜRKİYE EN GÜZEL ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKTIR" Daha sonra kürsüye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "Eminim ki EURO 2024'e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır" dedi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Bu tesisin kendisi bile ülkemizin futbolda nereye geldiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Çok güzel bir tesis olmuş. Bu kampanyanın da kadınlar olarak her alanda olduğu gibi önünde yer almamız gerektiğine inandığım için bugün sizlerle burada bir aradayım. Bugün bu etkinlik kapsamında Kadın Futbol Takımımızın da gösterdiği maçımı izleyeceğiz. Burada olan tüm sanatçılarımıza destek veren tüm iş dünyasından kadınlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Spor elbette insanları birbirine yaklaştıran barış kardeşlik iklimini duygusunu gerçekten çok kuvvetli bir şekilde güçlendiren bir araç. Futbol hem dünyada hem de ülkemizde en çok ilgi gösterilen spor branşı. Özellikle ülkemizde çok çok ilgi duyulan bir branş. Spor olmaktan ziyade futbol bizlerin ülkemizde geniş kitleleri bir araya getiren çok önemli bir alan. Aynı zamanda toplumumuzu birleştiren bir güç. Bu anlamda toplumun farklı renkleri takımların renklerinde birleşiyor ama millet olarak birleştiğimiz bir Ay - Yıldızlı formamız, bayrağımız var. Onun etrafında 81 milyon birleşiyoruz. Türkiye olarak son 16 yılda büyük bir dönüşümü hep birlikte yaşadık, başardık. Bu dönüşüm ekonomide, sağlıkta, eğitimde, sosyal politikalar alanında sessiz devrim dediğimiz çok güçlü bir dönüşümdü. Ama bunu sporda aslında futbolda da alt yapımızı güçlendirerek başardık. Az önce Revna Hanım ile sohbet ederken Türkiye'deki statların geldiği noktayı konuştuk. Gerçekten ülkemizde uluslararası standartlara uygun statlarımızın sayısında çok büyük bir artış oldu. İzlediğimiz sinevizyon gösterisinde de gördük, gerçekten çok güzel statlarımız var büyük tesisler yaptık. Bugün bulunduğumuz tesis de bunlardan bir tanesi. Bu alanda başarıyı sürekli kılmak hem fiziki hem de teknik alt yapının güçlü olması futbolcularımızın azmi kararlılığı yöneticilerimizin dirayetiyle birlikte uluslararası etkinliklere de futbolda da ev sahipliği yapmamız için çok güzel bir dönemi yaşıyoruz. Ülkemiz bir çok etkinliğe çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı. Çok yakın zamanda G 20'ye ev sahipliği yaptık. Dünyada çok ses getiren büyük ve güçlü bir organizasyonla Türkiye bir kez daha yüz akıyla çok güçlü bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşadı. Eminim ki EURO 2024'e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır. Bizim misafirperverliğimizi anlatmaya aslında hiç gerek yok. Bugün Türkiye 3.5 milyon mülteciye hem kapılarını hem de evlerini, gönüllerini açmış bir ülke. Avrupa bizim misafirperverliğimizi çok iyi biliyor ama gelip burada onları nasıl ağırlayacağımızı inşallah görecekler diye inanıyorum. Güçlüyüz, Türk futbolunun hak ettiği konuma gelmesi adına her türlü desteği vermiş ve bundan sonra da verecek bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da UEFA UERO 2024'ün ülkemiz ev sahipliğinde yapılması adına gerekli teminatları en üst düzeyde verdi ve vermeye de devam ediyoruz. Hükümet olarak tüm desteğimizle bu organizasyonun Türkiye'de yapılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Almanya ile yarıştığımız bu süreçte bizim üzerimize düşen hep birlikte, devlet, millet olarak elimizi taşın altına koyarak bu organizasyonu inşallah Türkiye'ye getirmek. Kadınlar olarak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Türk kadını tarihte bir çok başarıya imza atmış hep en önde erkelerle yay yana saf tutmuştur. Bu organizasyonun Türkiye'ye gelmesi noktasında biz de kadın olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için bugün bir aradayız. Bundan sonra Türkiye'nin güzel ev sahipliğini anlatmak üzere sizler, bizler her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye her alanda bu organizasyona ev sahipliği yapmak için hazır durumdadır. Sözlerimizi verdik ve Türkiye verdiği bütün sözlerini de yerine getirecektir. Federasyonumuzun başkanına değerli ekibine hem şahsım hem de ülkemiz adına teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin 2023 vizyonunu 2024'te UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak taçlandıracağız. Çünkü biz yıllar önce 2023 vizyonumuzu ortaya koyduk ve ülkemizi taşımak istediğimiz noktayı yıllar öncesinden hesaplayarak, planlayarak ortaya koyduk. Bir bir Allah'ın izniyle bu adımları gerçekleştiriyoruz. Biz ülkemizin her alanda daha güçlü hale gelmesini istiyoruz. Ülkemizde kadınların her alanda daha güçlü olmasını istiyoruz. Sporda, sanatta, eğitim hayatında seçme seçilme karar alma mekanizmalarında yer alma noktasında kadınların her alanda güçleneceği Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde inanç azim ve kararlılıkla yürüyen Türkiye 2024'te de Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliğini de kazanacaktır. Bunun için kadınlar olarak biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Bugün olduğu gibi bu tür organizasyonlarla bunun duyurusuna toplumsal farkındalığının olmasına her birlikte katkı vereceğiz. 'Birlikte Paylaşalım' sloganı gerçekten çok güzel. Millet olarak birlikte, inançla yürüdüğümüz her yolda başarıyı yakalamış bir milletiz. Bu organizasyona da ev sahipliği anlamında da birlikte azim ve kararlılıkla paylaşmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Anadolu coğrafyası yüz yıllardır farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya. Bin yıllık tarihimizde biz, din, dil, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın insanlığın ortak değerlerini yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Dünyada herhalde tarihin inançların, doğal güzelliklerin, farklı kültürlerin bir arada bu kadar muhteşem bir ahenk içerisinde yaşadığı ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bu şampiyonaya ev sahipliği yaparak, sahip olduğumuz bu zenginlikleri de dünya ile paylaşmaya da birlikte hazırız diye inanıyorum. 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi spordaki barış ve kardeşlik ruhunun da diğer alalara yayılmasına da ayrıca güç katacaktır. Spor aynı zamanda insanları önyargıdan da uzaklaştırır. Toplumlar arasında sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği yaygınlaştırır. Bu anlamda ülkemizde yaşanan kardeşlik ikliminin farklı coğrafyalarla da kardeşlik köprülerinin kurulmasına da bu şampiyonanın vesile olacağına inanıyorum. Barış, kardeşlik, centilmenlik, sevgi hoşgörü aynı zamanda bizim siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi de olumlu yönde etkileyecek, bu alandaki iş birliğimize de güç katacaktır. Böyle bir gelişmenin bizim için olduğu kadar, Avrupa için de önemli olduğuna inanıyorum. Bu kampanya sürecinde muhataplarımıza da bunu çok iyi anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel değerleriyle, futbol alt yapısı ve futbola olan tutkusuyla EURO 2024'e ev sahipliği yapmaya hazır. Biz kadınlar olarak bunu bugün hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmak için bir araya geldik. Hep birlikte vereceğimiz destekle adaylık sürecinde inanıyorum ki çok daha güçlü bir şekilde yürütecek. Bu etkinliğin burada düzenlenmesine vesile olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı değerli eşi ve tüm yöneticilere, buradaki tüm hanımefendilere ve beyefendilere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kadın Milli Takımı'mızı da şimdiden tebrik ediyorum, başarışlar diliyorum. Tüm sanatçılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." Konuşmaların ardından Revna Demirören, Bakan Kaya'ya isminin yazılı olduğu bir forma ve UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık sloganı olan 'Birlikte Paylaşalım' (Share Together) yazılı bir tablo hediye etti.