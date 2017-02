(Görüntülü Haber) Recep Altepe ''Yılda 300 bin kişiye spor yaptırıyoruz''

Türkiye'nin normal bir ülke olduğunu spor vasıtasıyla da anlatabiliriz ''Bilardo sporunun teşvik edilmesini önemli görüyoruz'' ''Bilardonun stadyumunu yapacağız Sürekli etkinliklerin olacağı ve bilardonun konforlu bir şekilde oynanacağı özel bir salon yapıyoruz ''Her şeyin en güzelini yapalım diye de gayret ediyoruz'' ''İnsanların spora teşvik edilmesi en önemli hedefimiz'' Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, spor için yaptıkları yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Altepe, bilardo maçlarının oynanacağı özel bir salonu bir an önce bitireceklerinin müjdesini verirken, ''Öncelikle şehirler kültürlerin ve medeniyetlerin yatağı. Biz de Bursa'nın her alanda gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Bir yandan şehir fiziki anlamda gelişip kalkınırken alt ve üst yapısı ile bir yandan da medeni faaliyetler başta spor. Şehrin spor kenti olması bu konuda sportif aktivitenin çoğalması, insanların spora özendirilmesi, yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi bu konuda bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi'' diye konuştu. ''BİLARDO SPORUNUN TEŞVİK EDİLMESİNİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'' 7'den 70'e herkesin spor ile uğraşmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Recep Altepe, ''Bizler bu şehrun merkezinde doğduk, büyüdük ve sporla hep iştigal ettik spora. Bunlardan biri de bilardoydu. Tüm bu sporların gelişimi altında çalışırken bilardo da önemli bir spor dalı. Özellikle gençliğimizde bunlar 1970'li yıllarda çok daha yoğundu. Her kafeteryanın birinde mutlaka bilardo vardı, hatta hemen hemen tamamında vardı ve insanlar bunlarla daha çok meşgul oluyorlardı, bunlar doğru ve güzel alışkanlıklar. Daha sonra televizyonlar ve bilgisayarların çıkması ile ilgi azaldı. Şimdi sporu tüm dalları ile canlandırırken burada bilardonun da tekrardan canlanması gündeme gelmesi konusunda faaliyetler yapıyoruz. Diğer sporları da seviyoruz ama özellikle bilardo sporunun teşvik edilmesini önemli görüyoruz ve bu konuda da bu tarz organizasyonlar önemli'' ifadelerini kullandı. ''HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ YAPALIM DİYE DE GAYRET EDİYORUZ'' Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak organizasyonlara önem verdiklerini ve ev sahipliği yapmayı sevdiklerini dile getiren Recep Altepe, şöyle konuştu ''Her şeyin en güzelini yapalım diye de gayret ediyoruz Hem misafirlerimizi iyi ağırlayalım hem de şehrimizin tanıtımı konusunda da büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda şu günlerde Türkiye'nin üzerinde en çok konuşulan konulardan biri normalleşti, normal ülke olup olmadığı konusunda özellikle yurt dışında büyük sıkıntı var. Türkiye'ye gelen insanlar ile gelmeyenler arasında fikir farklılıkları var onun için mümkün mertebe insanlar ülkemize gelsin, şehirlerimizde organizasyonlar yapalım ve buranın ne kadar doğal olduğunu, milletimizin hangi seviyede ve konuda nasıl davranacağını bu şekilde göstermiş olalım. Türkiye'nin normal bir ülke olduğunu spor vasıtasıyla da anlatabiliriz, o yüzden bu tür uluslararası organizasyonlar düzenlemek önemli ''BİLARDONUN STADYUMU GİBİ SÜREKLİ ETKİNLİKLERİN OLACAĞI BİR YER YAPACAĞIZ'' Bilardonun Bursa'da gelenekselleşmesini istediklerini ve sırf bilardo üzerine dizayn edilmiş bir tesisi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Altepe, ''Her açıdan güzel bir etkinlik. 25 ülkeden yaklaşık olarak 149 sporcu buraya gelmiş oluyor. Burada bilardo konuşuluyor. Bilardo ile Bursa, Bursa ile Türkiye konuşuluyor. Bunlar da bizim çoğalmasını istediğimiz şeyler. Sporla konuşalım güzel şeylerle konuşalım hep negatif işlerle konuşmayalım. İnsanlar hep gerilimi tırmandıracak şeyler konuşmasınlar biraz da onları rahatlatacak onlara bir şeyler katacak şeylerle uğraşsınlar o da başta spor. Sporun her dalı gibi bilardo da burada biraz daha yaygınlaşmış oluyor. Ülkemizde bunların çoğalması bilardo sporunun da daha çok gelişmesine, sporcu sayısının artmasına ve bu tür mekanların da çoğalmasına sebep oluyor. İnşallah önümüzdeki yıl sırf bilardo üzerine dizayn edilmiş bir tesis kurmuş olacağız. Önümüzdeki yılı beklemeden yakında başlıyoruz şehir merkezinde güzel bir tesisimiz olacak ve orada bilardo oynamak ayrı bir zevk olacak. Burada tribünleri ile birlikte sadece dünya şampiyonaları için değil Türkiye şampiyonaları, Bursa şampiyonaları, kurumalar arası şampiyonalar ve bilardonun stadyumu gibi sürekli etkinliklerin olacağı bir yer yapacağız. O çatı altında spor yapmak bir ayrıcalık ve zevk olsun. Sistem de ona göre kurulacak. Zorlu çekmeyeceğiz gelen de zorluk çekmeyecek ayrıca oraya giren de bilardoyu sevecek. Çocuklarımız yanlış yerlerde vakit geçirmesi doğru ve güzel alışkanlıklar edinsinler zaman bulduklarında bu tarz şeylerle uğraşsınlar'' diye konuştu. ''YILDA 300 BİN KİŞİYE SPOR YAPTIRIYORUZ'' Bursa genelinle olan spor salonlarının 230'u geçtiğini söyleyen Recep Altepe, ''Şu anda yapılan tesislerin de tamamlanması durumunda 350 tane spor tesisimiz olacak. Sporcu sayısı da her geçen gün artıyor. Belediyespor'un sporcu sayısı 60 bini buldu. Belediye olarak yılda spor yaptırdığımız kişi sayısı 300 bin. 300 bin kişiye forma veriyoruz, ödül ve hediye veriyoruz. 17 ilçemizde her yerde spor yapılıyor'' şeklinde konuştu.