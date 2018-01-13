(Görüntülü Haber) Polisin, Medipol Başakşehirli taraftarlara müdahale anı!

Hüseyin ASLIYÜCE - Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, ()





Medipol Başakşehir'in, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan'ın, İstanbul'a gelişinin ardından Atatürk Havalimanı'nda polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.



Arda Turan'ın araca binerek havalimanına terk edeceği sırada yıldız futbolcunun bineceği araca doğru yönelen taraftarlara polis müdahalede bulundu. Yaşanan izdihamda ezilme tehlikesi geçiren ve yere düşenler oldu. Taraftarlar ile polis arasındaki arbedenin yaşandığı sırada Medipol Başakşehirli yöneticilerden Mustafa Saral araya girerek iki tarafı da sakinleştirdi. Medipol Başakşehirli taraftarlar, "Terörist değiliz, taraftarız biz" şeklinde tezahüratta bulundu.