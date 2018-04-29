(Görüntülü Haber)Pazar sabahına "Halk Koşusu’yla" uyandılar

İSTANBUL, ()-EYÜPSULTAN Belediyesi’nin düzenlediği 2'nci Esat Edin Halk Koşusu, Eyüpsultanlı vatandaşları pazar sabahı buluşturdu. Koşu, 2015 yılında ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ın isminin verildiği Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkı'nda gerçekleştirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’da "Halk Koşusu’na" katılarak koşuculara ve spora destek oldu. Başkan Remzi Aydın, yarışma öncesi amatör sporcularla ve küçük yaştaki koşucularla bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Hafta sonu gerçekleştirilmesi üzerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği koşu 4 kilometrelik parkurdan oluştu. Yarışmanın sonunda 19-39 erkeklerde Mustafa Açık, 14-24 erkeklerde Yavuz Aka, 9-13 bayanlarda Zeynep Yıldız, 14-18 bayanlarda Tuğçe Ada birinciliği elde etti. Yaş gruplarına ayrılan özel kategorilere göre gerçekleştirilen Halk Koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarının yanı sıra hediye çekleri de verildi. "SPORA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, spora destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Esat Edin, Göktürk Mahallemizin gelişmesine çok ciddi katkıları olan kıymetli bir değer. Hem onun hatırasını yaşatmak hem de sosyal ve sportif aktivite yapmak adına bu koşumuzu düzenledik. Güzel bir bahar günü birlik ve beraberliği sağlamak adına güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Şenlik havasında dostluğun daha çok ön plana çıkacağı bir ortam oluşturmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.