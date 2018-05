(Görüntülü Haber) (ÖZEL) VakıfBank'ta hedef kupa

Cansu Özbay: ''Dörtlü Final, inşallah bizim için çok güzel geçecek" "Gözde, her anlamda bize çok destek oluyor, takımı inanılmaz toparlıyor" Lonneke Sloetjes: "Seri boyunca uykularımın kaçtığı oldu" "Zor bir sezon oldu" "Umarım çok fazla kutlama yaparlar ve yorulup bizim karşımıza bu şekilde gelirler" Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek VakıfBank'ta hedef; kupayı kaldırmak. Temsilcimiz VakıfBank, organizasyonun ilk maçında yarın İtalyan takımı Imoco Volley Conegliano ile saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. CANSU ÖZBAY: "DÖRTLÜ FİNAL, İNŞALLAH BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL GEÇECEK" Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA'yı final serisinde 3-2 mağlup ederek 10'uncu kez şampiyon olan VakıfBank'ta Cansu Özbay, Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada serinin çok zorlu olduğunu ifade ederek, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'i ile ilgili, "Öncelikle önümüzde Conegliano maçı var. O maçı alırsak Galatasaray-Alba Blaj maçının kazananı ile oynayacağız. İnşallah orası da bizim için çok güzel geçecek" dedi. "GÖZDE HER ANLAMDA BİZE ÇOK DESTEK OLUYOR, TAKIMI İNANILMAZ TOPARLIYOR" Kaptan Gözde Kırdar'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Cansu Özbay, ''Gözde abla gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Her anlamda bize çok destek oluyor, takımı inanılmaz toparlıyor. Tabii ki bırakacağı için üzgünüm ama kendi kararı, bir şey söyleyemeyiz'' diye konuştu. LONNEKE SLOETJES: "SERİ BOYUNCA UYKULARIMIN KAÇTIĞI OLDU" VakıfBank'ın önemli oyuncularından Lonneke Sloetjes de, ligdeki seride üzerlerinde baskı olduğu için karamsar hissettiklerini ancak çok güçlü bir dönüş yaptıklarını dile getirdi. Final serisi boyunca uykularının kaçtığı akşamlar olduğunu ifade eden Lonneke, "Gece yarısı kaybedersek ne olur sorusu aklıma geldi. Ama sonrasında sahaya her şeyimi vermem gerektiğine karar verdim sonrasına bakarız dedim ve sonucu güzel oldu" dedi. "ZOR BİR SEZON OLDU" Lonneke, kendisi için zor bir sezon olduğunu söyleyerek, "En iyi sezonum değildi, kötü oynadığım durumlar da oldu. Sezon içerisinde inişler çıkışlar yaşadım ve bazı önemli maçlar kaybettik ama sonu güzel oldu" diye konuştu. "UMARIM ÇOK FAZLA KUTLAMA YAPARLAR VE YORULUP BİZİM KARŞIMIZA BU ŞEKİLDE GELİRLER" Dörtlü Final'in çok zorlu olacağını dile getiren Lonneke, "Orada çok iyi takımlar var. Yarı finaldeki rakibimiz Conegliano. Çok kısa bir süre önce İtalya ligini şampiyon olarak tamamladı. Umarım çok fazla kutlama yaparlar ve yorulup bizim karşımıza bu şekilde gelirler. İtalya ligini kazanmaları, onların ne kadar formda olduğunu ve ne kadar iyi bir durumda olduklarının göstergesidir. Eğer onları geçersek Galatasaray ile oynayacağız. O da kesinlikle kolay olmayacaktır ama biz de ne yapabileceğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu.