(Görüntülü Haber) (Özel) Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: "Ülkemizi temsil eden herkes bizimdir ve bizim olmaya devam edecek"

"Sıfır tolerans ile en iyi şekilde en üst seviyede ülkemizi temsil etmek için çalışıyoruz"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -





Fatih Çintimar, "Devşirme dediğimiz sporcular var, ben bu cümleyi kabul etmiyorum. Sonuçta benim bayrağımı taşıyan herkes benim vatandaşımdır" dedi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bulunan Atletizm Salonu'nda dün gerçekleştirilen ve 17 ülkenin katılım gösterdiği Balkan Şampiyonası'nda üst düzey rekorlar geldiğini dile getiren Başkan Çintimar, "Dünya seviyesine yaklaşan rekorlar geldi. Bugün sabah Trabzon yarı maratonundan, dün ise Mersin'den rekor geldi. Bugün yine rekorları seyredeceğiz. Kış sezonunda yaza hazırlanırken çok ciddi anlamda atletizmin başlamış olduğu ivme ile yukarı doğru tırmandığının ve gidişinin göstergesi inşallah bunları devam ettireceğiz çünkü ülkemiz bunları hakediyor. Ülkemizin rekorlarının da dünya literatüründe yeri olan rekorlar olması için şu an o adımları hızlı bir şekilde çıkıyoruz. En önemlisi de bunların temiz olması. Bunların tamamının öncesi ve sonrasında doping numuneleri ile tescilleniyor olması bizim için son derece önemliydi. Şu andan sonra da böyle devam edeceğiz. Sıfır tolerans ile en iyi şekilde en üst seviyede ülkemizi temsil edebilmek için bu rekorları gelişmesini arzu ediyoruz ve o yolda çalışıyoruz" dedi.



"BENİM BAYRAĞIMI TAŞIYAN HERKES BENİM VATANDAŞIMDIR"



2 gün önce atletizmde yılın enlerinin ödül törenini yapıldığını hatırlatan Fatih Çintimar, "Ödül töreninde yer alan sporculara baktığınız zaman enler içerisinde büyük kategorisinde yarışan sporcu sayısı yüzde üç veya dört seviyesindeydi. 94 rekor vardı ve bunun tamamı genç çocuklarımıza ait ve büyüklerin rekorlarını kırarak. Tabii ki devşirme dediğimiz sporcular var ben bu cümleyi kabul etmiyorum. Sonuçta benim bayrağımı taşıyan herkes benim vatandaşımdır. Bakanlar kurulunun bizim vatandaşımız dediğini devşirme demek gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Ülkemizi temsil eden herkes bizimdir ve bizim olmaya devam edecek ama bizim yıldız çocuk dediğimiz çocukların da bunları örnek alarak onların yanında çalışarak örneğin Mizgin Ay gibi, Ramil gibi, Yasmani gibi sporcuların kamp yaptığı yerlerde onlarla birlikte antrenman yapması bizim için şunu gösteriyor; çıtayı buradan yukarı doğru çekiyoruz ve bu devam edecek. Devam ettiğinde de önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı sporcularımız olacak. Biz bu gelen arkadaşları lokomotif olarak görüyoruz ve onların taşıyacağı sistem de bizimle birlikte yukarı doğru götürülmüş olacak. Onun için genç sporcularımızdan 2017 yılında 94 rekorumuz vardı şuan 2018 yılında ikinci ayda bugünkü rekorlarla 30 civarında . Yıl içerisinde 100'ün üzerine çıkacak gibi görünüyor" diye konuştu.