(Görüntülü Haber) (Özel) Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı politik"

Tolga SAĞLAM - İbrahim ALİOĞLU / TRABZON,() - Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili verilen kararın politik verilmiş bir karar olduğunu belirterek, "Herhalde dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karar verilmezdi" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Doğan Haber Ajansı’na () yaptığı açıklamada, sporda şiddetin en önemli hadiselerden biri olduğunu söyledi. Şiddeti hiçbir sporseverin normal karşılamasının mümkün olmadığını belirten Hacısalihoğlu, "Sporun temel felsefesi zaten dostluk, barış, kardeşliktir. Bu felsefede şiddeti görmemezlikten görmek, olağan karşılamak mümkün mü? Politik bile olsa, bunu spor politakası açısından söylüyorum, kendi yaptığı hataları insanların örtmemesi, üzerine gitmesi lazım. Kanadı, kanamadı, kafasına vurdu vurmadı, bunları kınamak lazım. Yanlışa prim vererek yanlışları nasıl önleriz" diye konuştu. "BAŞKA BİR SPOR ADAMI DA YARALANSA ÜZÜLÜR, TEPKİ GÖSTERİRDİK" Şenol Güneş'in yaralanmasının kendilerini üzdüğünü de ifade eden Hacısalihoğlu, "Tabiki bu olayda Trabzonspor için bir sembol olan Şenol Güneş'in yaraalanması bizi ayrıca üzdü. Başka bir spor adamı da orada yaralansa, şiddete maruz kalsa ona da üzülür, tepki gösterirdik" ifadelerini kullandı. "OLAYLARI KAŞIYARAK SIYRILMAK İSTİYORLAR" 'Biz bu olayda kimseyle karşı karşıya gelmedik, onlar gelmek istiyor' diyen Hacısalihoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Herhalde bazı olayları kaşıyarak bu olaydan sıyırmak istiyorlar. İstanbul'da iki ayrı kulübün kendi aralarında yapacağı müsabakada bizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda Trabzonspor'un ismini, renklerini ve değerlerini tartıştırmak, daha da ötesi 2011 yılını emsal göstermek, oralardan misaller vermek hiç anlaşılır bir davranış değil. Bana göre uygun bir davranış da değil." "RENK DEĞERLENDİRMESİ İLKOKUL ÇOCUKLARI SEVİYESİNDE" Giyilen kıyafetlerin renkleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerin komik olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, bu konuda şunları söyledi: "Geçmişte Şenol hocanın giydiği kıyafetlerle ilgili örnekler vermek abasle iştigal. Bunun ifadesi olamaz. Bordo renkten tahrik olan insanları anlamak mümkün değil. Böyle bir misal, örnek olamaz. Biz bordo maviyi de, sarı kırmızıyı da, sarı laciverti de, siyah beyazı da, yeşil beyazı da seviyoruz. Renklerle ilgili bu ilkokul çocukları seviyesinde olacak bir değerlendirme. Böyle bir şey görmedim, komik." "POLİTİK VERİLMİŞ BİR KARAR" Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının seyircisiz olarak kaldığı yerden devam ettirilmesi yönünde alınan kararı, 2007-08 sezonunda Trabzonspor'un 1-0 öndeyken tatil edilen ve daha sonra 3-0 Sivasspor'un lehine sonuçlanan maçı da anımsatarak değerlendiren Hacısalihoğlu, "Bana göre bizim maçımız da, bugünkü de politik verilmiş bir karar. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karar verilmezdi" diyerek açıklamalarını tamamladı.