(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk: "Hücum sorununu çözeceğiz"

"Büyük takımlara karşı daha iyi oynadık" "İkinci yarı daha iyi futbol oynayacağız" "Türk antrenörler daha başarılı" "Fatih Terim'in gelişi lige renk katacak" "Cenk Tosun'un gidişi Türk oyuncuların önünü açtı" Tolga SAĞLAM / SERİK(Antalya), () Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların daha başarılı olduğunu belirterek, ligin ikinci yarısının ise daha güzel olacağına inandığını söyledi. Antalya'da ligin ikinci yarısına hazırlıklarını sürdüren Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iki ayrı bölüm oynadıklarını anlatan Okan Buruk, "İlk 8 haftada 16 puan, daha sonraki haftalarda 3 puan topladık. Bu bizim için büyük bir uçurum. Bunun çok fazla sebebi var. Bunları kendi içimizde değerlendiriyoruz. Son bölüm istediğimiz gibi gitmedi ama Allah'tan devre arası geldi. Bu anlamda şanslıyız. Hem sakatlarımızın iyileşmesi, hem cezalı oyuncularımızın cezalarının bitmesi, hem de ara dönemde gerekli takviyeleri yapma anlamında bizim için yeni bir dönem başlıyor. Lige çok iyi başlamıştık, aynı şekilde ikinci yarıya iyi başlamayı düşünüyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Fazladan izin verdiğimiz oyuncular vardı. Onların da katılımıyla hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Antalya tüm takımlar için çok kaliteli bir ortam sunuyor. Her şey güzel başladı. İnşallah antrenmanları da sakatsız, kazasız güzel bir şekilde tamamlayıp, transferlerimizi de yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi. "BÜYÜK MAÇLARDA DAHA İYİ OYNADIK" Maç ortamının iyi olduğu ortamda başarılı olduklarını vurgulayan 44 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti: "Bizim başarılı olduğumuz periyot akşam maçlarının, zeminlerin iyi olduğu maçlardı. Özellikle içeride son maçlarda hep saat 14.00'te oynadık. Manisa'nın zeminini herkes biliyor. Çok kötü bir zemin. Kendi stadımız olmadığı için taraftarımızın doldurduğu bir stat değil. Bunlar bizi çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Maç ortamının iyi olduğu yerde takımımızın daha başarılı, daha konsantre olduğunu gördük. Bunu büyük maçlarda da gördük. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Maçın saatlerini biz koymuyoruz. Genel olarak 14.00'te oynayan bu periyotta biz olduk. Tabi bunu bir sebep olarak sunmuyorum. Bizim de kendi değerlendirmelerimiz var." "TRANSFERDE MALİ ŞARTLAR BİZİ ZORLUYOR, TAKVİYEYE İHTİYACIMIZ VAR" Yevhen Seleznyov transferini değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, daha iyi oyuncuları da belirlediklerini ancak mali şartlar mali şartlara göre hareket ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Şuandaki en büyük eksiğimiz orası gözüküyordu. O bölge için özellikle benim belirlediğim önemli isimler vardı ama mali anlamda kulübü yıpratmayacak oyuncular alabiliyorsunuz. Direk katkı sağlayacak oyuncular da tespit etmiştik ama mali şartlar bizi zorluyor. Hocalar en iyi oyuncuyu getirmeye çalışıyor ama özellikle Teleset Mobilya Akhisarspor'a baktığımızda bütçe anlamında kendi doğrularıyla hareket eden bir takım. Biz de buna saygı duruyoruz ve burada yönetimimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Bütçeye uygun oyuncuları kadroya katmaya çalışıyorlar. Seleznyov da bu seneyi iyi geçirmese de geçen sezonun iyi oyuncusuydu. Bu seneyi kötü geçirdi ama inşallah bize katı sağlayacak. Tabii ki takviyeye ihtiyacımız var, bunu ilk yarının son bölümünde çok net gördük. Sakatların, cezalıların olduğu ortamda zaman zaman 11 kurmakta zorlandık. Son bölümü 14-15 oyuncuyla geçirdik. Bir kadro genişliğine ihtiyacımız var çünkü ikinci yarı çok daha zor olacak. Takımlar birbirlerini daha çok zorlayacak. O yüzden ikinci yarıya başlangıç bizim için çok önemli. Sakat ve cezalı oyuncularım döndü. Sadece ilk maçta Mustafa'nın bir cezası var. Onun dışındaki oyuncularımız bizimle birlikte ama tabii ki takviyeye ihtiyacımız var." "TÜRK TEKNİK ADAMLAR DAHA BAŞARILI" Türk teknik adamların daha başarılı olduğunu söyleyen Buruk, bu konuda şöyle dedi: "Ligin son 15-20 senesine baktığımızda Türk teknik adamlar daha başarılı oluyor. Tabii ki iyi yabancı teknik direktörler de geliyor, bunları göz ardı etmemek lazım. Ama teknik adam hiçbir zaman çok uzun vadeli proje olmuyor. Sonuçlara bağlı. Bazen yabancı hocalar gelip Türkiye'yi, ligi tanıyana kadar görevlerine son verilmiş oluyor. O yüzden teknik adamlık zor iş. Özellikle Türkiye'de ve Akdeniz ülkeleri daha çabuk karar verebiliyor. Bu anlamda yabancı hocaların işi biraz daha zor oluyor. Türk hocalar her geçen gün üzerine koyuyor. Yeni jenerasyon gelen, Türkiye'de çok başarılı olan Türk teknik adamlar var. Başarılı olunca da Türk teknik adam ilk tercih oluyor. Ligin en çok Türk oyuncu oynatan takımıyız. En az yabancı oyuncu ile oynayan takımız. Bu Türk futboluna hizmet anlamında bizi çok mutlu ediyor." "CENK TOSUN'UN GİDİŞİ TÜRK FUTBOLCULARIN ÖNÜNÜ AÇTI" Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu: "Cenk'in orada başarılı olması Türk futbolcuların önünü açar. Ben Cenk'in kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Ne kadar çok çalıştığını, güçlendiğini görüyoruz. Bu bir çalışmanın eseri. Çalışmasının karşılığını aldı, inşallah onu devam ettirecek. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir karakter. Türk futbolcusunun önünü biraz daha açacaktır. Türkiye'de ve özellikle Avrupa kupalarında Türk oyuncuların başarıları onları daha çok yurtdışına götürecektir. Her şeyden önce Türk oyuncunun da istemesi gerekiyor." 'FATİH HOCANIN GELİŞİ LİGE RENK KATACAK' Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Buruk, şöyle konuştu: "İlk maçtan itibaren özellikle hem stattaki hem de dışarıdaki hava çok değişti. Daha önceki teknik adama bir güvensizlik vardı. Fatih hocayla birlikte Galatasaray'a tekrar bir hava geldi. Taraftarların takımına daha çok güvendiği bir ortam oluştu. Buradaki avantajlardan biri de devre arası olması. Eksikleri giderme anlamında takıma daha çok takviye yapılacaktır. Fatih hoca tekrar eski ekibini topladı. Oradaki ortamı oluşturmak adına çok önemli." 'GÜZEL BİR LİG BİZİ BEKLİYOR' 'Lig daha güzel olacak diye düşünüyorum' diyen Burak, "Çünkü ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir'in ne kadar başarılı bir takım olduğunu görüyoruz. Beşiktaş takımının Avrupa'daki başarısını görüyoruz. İkinci yarıda lige daha çok adapte olacaklardır. Fenerbahçe'nin yükselişini görüyoruz. Trabzonspor alttan geldi. Kayserispor, Göztepe'ye de baktığımızda ilk 6'yı zorlayan takımlar var. Güzel bir lig bizi bekliyor. Çok iyi hocaların, oyuncuların, takımların olduğu bir lig yaşıyoruz. İnşallah bizde kendi adımıza ligde iyi şeyler yaparız" ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.