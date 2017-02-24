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(Görüntülü Haber) Özel Sporcular Masa Tenisi Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Özel Sporcular Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu organizasyonunda ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) katkılarıyla...

Türkiye Özel Sporcular Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu organizasyonunda ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) katkılarıyla Limak Limra Otel'de düzenlenen şampiyonanın birinci ayağında Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde 207'si erkek toplam 252 sporcu mücadele ediyor. 8-11, 12-15, 16-21 ve 22 ve üzeri yaş gruplarında yarışacak sporculardan dereceye girenler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Şampiyonanın ikinci ayağı ise İç Anadolu, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinden sporcuların katılımıyla 26- 28 Şubat'ta yapılacak. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Kemer'deki şampiyonada dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edeceğini, burada da başarı olan sporcuların Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımı'nda yer alacağını kaydetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları' olduğunu vurgulayan Aydın, "Antrenörlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda başarılı bir şekilde Tokyo'da ülkemizi temsil edeceğiz. 2020'de madalyayla dönmek istiyoruz" dedi.

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