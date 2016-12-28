(Görüntülü Haber) Özel Sporcular'ın Süper Lig heyecanı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 'Özel Sporcular Futbol Ligi'ne çıkan 2 takım belli oldu. Şampiyona da birinci olan Batı Grubu lideri Kocaeli Nuh Çimento Özel Sporcular Spor Kulübü ve Doğu Grubu lideri Malatya Hokey Spor Kulübü, Süper Lige katılmaya hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde 21-28 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlediği ve 19 spor kulübünün katıldığı Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 'Özel Sporcular Futbol Ligi'ne çıkan 2 takım belli oldu. Batı Grubu lideri Kocaeli Nuh Çimento Özel Sporcular Spor Kulübü ve Doğu Grubu lideri Malatya Hokey Spor Kulübü, Özel Sporcular Süper Ligi'ne ne katılmaya hak kazandı. Özel Sporcular Spor Fedarasyonu Futbol Futsal Teknik Kurul Başkanı Mustafa Demirdağ, "21-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonumuzu iki grup halinde gerçekleştirdik. 27-28 Aralık tarihleri arasında ise bu iki gruptan Türkiye Şampiyonası'na kalan 6 takımın mücadelelerini gerçekleştirdik. Şampiyona da Kocaeli Nuh Çimento Özel Sporcular Spor Kulübü ve Malatya Hokey Spor Kulübü Özel Sporcular Süper Ligi'ne ne katılmaya hak kazandı. 2017 yılım liginde ligte yer alacaklar. Hepsini kutluyoruz" dedi. Şampiyonayı birinci olarak tamamlayan Kocaeli Nuh Çimento Özel Sporcular Spor Kulübü'nün kaptanı Hasan Uçar ise "Birinci olduk. Çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımızla oynak. Onlarda çok iyi mücadele ettiler. Ama kazanan biz olduk" diye konuştu. Şampiyona ödül töreninin düzenlenmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.