(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu: "İllegal bahis gelirimizin bir kaç misli üzerinde"

"Yatırımlarımız artarak devam edecek"





"Kulüpler Birliği Yasası ek kısa zamanda hazır olacak"





"Özelleştirme değil ihale yapacağız"





Ercan ATA/ANTALYA,()





Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teşkilatın ihale süreci, illegal bahis ve Kulüpler Birliği Yasası ile ilgili Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.



"YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"



Kasapoğlu, yapılan tesisleşmelerin yeni yılda da artarak devam edeceğini belirterek, "Spor Toto Teşkilatı olarak hem sporumuz ve hem de gençliğimiz adına tesisleşme ve organizasyon açısından ciddi harcamalarda bulunduk. Ciddi yatırımlar yaptık. Eğitim ve sporu entegre etmek açısından çok önem verdiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarımıza tesisler kazandırdık. 4 bine yaklaşan tesislerimizi çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza açtık. Tesislerimizi tüm demografik kesimlerle doldurduğunda oluşacak sinerjiyle çok kısa zamanda bu yatırımların meyvesini alacağımızı ümit ediyoruz. Hem sportif başarıda hem de sporun tabana yayıldığı toplum kazanma anlamında Spor Toto'nun katkılarını hem 2017'nin öncesinde gördük ve sonrasında daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



İllegal bahisin ülke ekonomisine büyük bir zarar verdiğini söyleyen Kasapoğlu, "İllegal bahis, ülke kaynaklarının illegal kişi ve illegal yollarla heba edilmesi anlamına gelen bir olgu. İllegal bahis Türkiye'nin önemli sorunlarında birisi. Tüm ilgili kurumlar şu an itibari ile bir işbirliği içerisinde. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ciddi bir eşgüdüm içerisinde çalışıyorlar. Gerekli yasal, mali, polisiye tedbirleri alıyorlar. Bunlarla ilgili operasyonlar olsun, cezalar olsun ciddi bir şekilde takip ediliyor. Bunun kayıt dışına harcanan paranın ülke sporuna ve gençliğine dönüşmesi noktasında öneminin herkes farkında. Çok kısa zamanda sporumuz için ve gençlerimiz için yasa dışı bahis nedeniyle kayıt dışına giden kaynakları, ülke ekonomimize bir katma değer olarak yatırıma dönüşen kaynaklar olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.



"İLLEGAL BAHİS, GELİRİMİZİN BİR KAÇ MİSLİ ÜSTÜNDE"



Kasapoğlu illegal bahis hakkında da şöyle konuştu:



"Spor Toto Teşkilatı'nın tek yetkili kurum olarak 2017'de satışı 11 milyar TL'ye yakın. Yasa dışı bahiste bu rakamın bir kaç misli üzerinde olduğu noktasında ciddi veriler var. Sürekli bir değişkenlik olduğu için net bir rakam vermek çok gerçekçi olmayabilir."



"KULÜPLER BİRLİĞİ YASASI EN KISA ZAMANDA HAZIR OLACAK"



Kulüpler Birliği Yasası için de bilgi veren Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın riyasetinde, Kulüpler Birliği ile olsun, kulüp başkanlarıyla olsun gerekli yöneticilerle olsun görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda Kulüpler Birliği ile ilgili çalışmalar neticesinde Kulüpler Birliği Yasası'nı mecliste göreceğimize inanıyoruz" dedi.



"ÖZELLEŞTİRME DEĞİL İHALE YAPACAĞIZ"



Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı'nın özelleştirilmesi ile ilgili de şöyle konuştu:



"Türk sporunun en önemli gelir kaynaklarından birisi olan Spor Toto Teşkilatı özel bir işletim sistemine sahip bir kurum. 2008'de yapılan bir ihaleyle 10 yıllığına operasyonu hemen hemen pek çok işlevi özel sektöre devredilmiş bir kurum. Yani kısmen özelleştirme var. Bu yıl bu özelleştirmeden ziyade işlevsel anlamdaki bu operasyonların ihale edilmesi tekrarlanacak. 2018 içinde tekrar bir ihale süreci yaşayacağız. En net olarak bunu söyleyebilirim."