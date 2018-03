(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Scottie Wilbekin: "EuroCup'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef"

(ÖZEL) Scottie Wilbekin: "EuroCup'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef" Darüşşafaka'nın yıldız ismi Scottie Wilbekin: "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" "NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok" "Blatt dünyadaki en iyi koçlardan biri" "Türk Milli Takımı daha iyi olacak" "Birlikte oynamayı başardığımız sürece başarılı olmaya devam edeceğiz" "Çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim" "Tek bir amacım var; geçen yıllardan daha iyi olmak" "Gelişimimin büyük bir kısmı yazın yaptığım bireysel antrenmanlardan geçiyor" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'nın yıldız ismi Scottie Wilbekin, EuroCup'ta yarı final serisi ikinci karşılaşmasında Bayern Münih potasına 41 sayı bırakarak galbiyetin mimarı oldu. Avrupa'da hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Wilbekin, Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Scottie Wilbekin, "Kişisel olarak tek bir amacım var; o da geçen yıldan, geçtiğimiz yıllardan daha iyi olmak. Kendimi geliştiriyor olmak. Bundan önceki Scottie'den daha iyi olabilirsem her geçen gün hedeflerime ulaşmış olurum" diye konuştu. Sezon başında EuroCup'ta yarışan bütün takımların ortak bir hedefi olduğunu düşündüğünü dile getiren Wilbekin, "Bizim de onlar gibi şampiyonluk hedefimiz vardı. Ancak bu artık yavaş yavaş daha realistik bir hedef haline gelmeye başladı. Bu artık bizim için gerçekçi bir hedef. Hangi karşılaşma olursa olsun; EuroCup, EuroLeague ya da lig farketmez. Hedef her zaman aynı. Benim özelim içinde söyleyebilirim her zaman şampiyonluk hedefimiz var" dedi. "BİRLİKTE OYNAMAYI BAŞARDIĞIMIZ SÜRECE, BAŞARILI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Geçen sezona göre daha genç basketbolcularla kurulu bir kadro olduklarını belirten Wilbekin, "Geçen yıl ile kıyaslarsak takımıızı, geçen yıl bütçeler daha yüksekti. Basketbolcular da, bizim oyuncularımız da çok farklıydı. Bu yıl ise çok genç, yeni bir takım kuruldu. Potansiyelli genç oyuncuların oynadığı bir takım kuruldu. Bunun için de koçumuz David Blatt'in ve genel menajerimiz Mithat Demirel'in hakkını teslim etmemiz lazım. Bu takımı onlar kurdu. Biz de oyuncular olarak bir arada kalabilmeyi ve birlikte oynamayı başardığımız sürece, başarılı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. "ÇALIŞTIĞIM POINT-GUARDLARDAN ÇOK FAZLA ŞEYLER ÖĞRENDİM" David Blatt'in bu sezon daha çok sorumluluk verdiği Wilbekin, "Bu yılki gelişimimi eğer geçen yılla kıyarlarsak çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu gelişimin en önemli sebeplerinden biri de koç David Blatt ile çalışıyor olmam... Bunun haricinde de bundan önce çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim. Bunlar içinde Jamon Gordon, Brad Wanamaker, Ender Arslan gibi isimleri sayabilirim. Bu isimlerle oynamış olmak, o isimlerden bir şeyler öğrenmiş olmak benim gelişimimde büyük bir unsur oldu" dedi. "TEK BİR AMACIM VAR GEÇEN YILLARDAN DAHA İYİ OLMAK" Takım olarak yakalanan başarının yanı sıra bireysel olarak da iyi bir sezon geçiren Darüşşafaka'nın yıldız ismi Scottie Wilbekin, "Kişisel olarak tek bir amacım var; o da geçen yıldan, geçtiğimiz yıllardan daha iyi olmak. Kendimi gelişiriyor olmak. Bundan önceki Scottie'den daha iyi olabilirsem her geçen gün hedeflerime ulaşmış olurum" diye konuştu. "TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM, ÇÜNKÜ TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM" Geçtiğimiz günlerde Türk pasaportunu aldığı haberlerinin çıkması üzerine yorumda bulunan Wilbekin, "Türk pasaportunun elime geçtiği yönündeki haberler asılsız. Daha pasaportumu almadım. Ancak Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, buna gönüllüyüm. Buna karşı bir eğilimim var. Çünkü, Türkiye'yi çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Darüşşafaka ve Türkiye benim için çok önemli değerler" ifadelerini kullandı. "MİLLİ TAKIM DAHA İYİ OLACAK" Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Letonya ve İsveç'e mağlup olarak ikinci sıraya gerileyen Türk Milli Takımı ile ilgili de konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Türk Milli Takımı'nın şu ana kadarki halini başarılı buluyorum. Milli takımda olduğundan dolayı kaptanımız Furkan Aldemir ile bu konuları konuşma fırsatımız oluyor. Türkiye'nin son 2 maçı kazanması insanları şaşırtmaz. İyi bir durumdayız. Daha da iyi olacak Türkiye" şeklinde konuştu. "GELİŞİMİMİN BÜYÜK BİR KISMI YAZIN YAPTIĞIM BİREYSEL ANTRENMANLARDAN GEÇİYOR" Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Scottie Wilbekin, "Türk oyuncuların engelleniyor olması yabancı oyunculardan dolayı olabilir. Buna kesin bir şey söyleyemiyorum böyle bir şey olabilir. Ama bana göre oyuncu gelişiminin büyük bir kısmı yazın yaptığım bireysel antrenmanlardan geçiyor. Ben kişisel olarak, yazın tek başıma çok çalışıyorum ve benim oyuncu gelişimimdeki en büyük mesafeyi yaz antrenmanlarından alıyorum. Türk oyuncularda yazlarını doğru ve efektif bir şekilde geçirirlerse kendilerini geliştirme imkanını daha fazla bulabilirler" dedi. "NBA İLE ALAKALI ÖZEL BİR HEDEFİM YA DA HAYALİM YOK" "Bir gün NBA'de forma giymek ister misin" sorusuna yanıt veren Wilbekin, "Kişisel hedeflerim takım ya da lig özeline bağlı kalmıyor. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum, asıl amacım da zaten bu. Yeterli gelişimini kaydettiğim takdirde de zaten olmam gerektiğim yerde olacağım. NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok" açıklamasında bulundu. "BLATT DÜNYADAKİ EN İYİ KOÇLARDAN BİRİ" Daha önce EuroCup ve EuroLeague'de şampiyonluk yaşayıp, NBA'de final oynama başarısı gösteren David Blatt ile ilgili konuşan Wilbekin, "David Blatt harika bir koç. Hem benim çalıştığım en büyük koç hem de dünyadaki en iyi koçlardan bir tanesi. Onunla çalışıyor olmak bir ayrıcalık. Mükemmel bir koç" diyerek sözlerini noktaladı.