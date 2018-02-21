(Görüntülü Haber) (özel) Milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Sadece olimpiyat altın madalyam eksik"

"Hedefim 8'inci kez Avrupa şampiyonu olabilmek" "Çalışmalarıma hiç madalya kazanmamış gibi devam etmek zorundayım" İbrahim ALİOĞLU-Serhan TÜRK-İSTANBUL,() Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan ve en büyük hedefinin olimpiyat altın madalyası olduğunu söyleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp, çalışmaları ve hedefleri ile ilgili Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. "HEDEFİM 8'İNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLMEK" Rusya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası hazırlıklarına devam eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Şampiyonaya, yaklaşık 50 gün gibi kısa bir zaman kaldı. Avrupa şampiyonası için 2'nci hazırlık kampındayız. Bu kampın sonunda 2 kamp daha yapacağız. Avrupa şampiyonası Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının başında olmak üzere Rusya'da düzenlenecek. Hedefim 8'inci kez Avrupa şampiyonu olabilmek. Zaten üst üste 8 yıldır finalde yer alıyorum. Beklentiler tabii sakatlık olmadığı sürece şampiyonluğu kazanacağım yönünde. Bunun için tüm gayretimle çalışmalarıma devam ediyorum" açıklamasını yaptı. "ÇALIŞMALARIMA HİÇ MADALYA KAZANMAMIŞ GİBİ DEVAM ETMEK ZORUNDAYIM" En büyük amacının olimpiyat şampiyonluğu ve altın madalya olduğunu belirten Kayaalp, "Bu şampiyonalar bizim için hep basamaktır. Biten bir olimpiyat şampiyonasından sonra gerçekleştirilen Avrupa şampiyonları gelecek olan olimpiyat şampiyonasının habercisidir. Ben 2017 yılını Avrupa ve dünya şampiyonu olarak kapadım. Aynı formumu korumaya devam ettim ve inşallah bu yıl da hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. 2020 yılında yapılacak olimpiyatlara kadar tüm Avrupa ve dünya şampiyonluklarını kazanmak istiyorum. Tabii ki buraya da yine favori olarak gidebilmek. Ben bir sporcu olarak 5 kere de dünya şampiyonu olsam 10 kere de Avrupa şampiyonu olsam, olimpiyat 2'nciliği ve 3'üncülüğünün yanına olimpiyat altın madalyasını koymak istiyorum. Bu yüzden de çalışmalarıma sıfırdan sanki hiç madalya kazanmamış gibi devam etmek zorundayım. Çünkü olimpiyat altın madalyam eksik. 2'ncilik ve 3'üncülük yaşasam da sonuçta şampiyonluklar akılda kalıyor. Onu kazanmak için bu engelleri en iyi şekilde aşmam gerekiyor" diye konuştu.