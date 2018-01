(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Kayserisporlu Deniz Türüç Şuan hiçbir kulübü düşünmüyorum Kamp çok iyi gidiyor

Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz Kayserispor'da mutluyum Şuan anı yaşıyoruz Gürkan DURAL-ANTALYA,() Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Antalya kampında Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısını değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, Bizim adımıza çok iyi bir ilk yarı oldu. 30 puana ulaştığımız için çok mutluyuz ama bizim için daha önemli olan taraftarımızın desteğiyle beraber çok iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu söyleyebiliriz, Bu sezon gerçekten inanılmaz bir destek verdiler. Taraftarımız ile birlikte çok iyi yerlere gidiyoruz ama hedefimize daha ulaşmadık. Elimizden gelenin fazlasını çalışarak, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz dedi. Gösterdiği performansla hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan Deniz Türüç, Kayserispor'da mutlu olduğunu söyleyerek, Şu an hiçbir kulübü düşünmüyorum dedi. KAMP ÇOK İYİ GİDİYOR Kayserispor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kampın iyi gittiğini belirten gurbetçi oyuncu, Kamp döneminde birlik ve beraberlik her zaman daha iyi oluyor. Yemekleri beraber yiyorsun, toplantıları beraber yapıyorsun. Sürekli berabersin. Sık sık çalışıyorsun. Onun için şimdilik çok iyi gidiyor diye konuştu. LİGİ İLK 8'DE BİTİRMEK İSTİYORUZ Sezonun ikinci yarısına dair beklentilerinden de bahseden Deniz Türüç, Daha iyi çalışıp, daha güzel futbol oynayarak stadımızı doldurmak istiyoruz. En önemlisi olan bu ama onun dışında da tabii ki hedeflerimiz var, biz kendimizi ilk 8'de görmek istiyoruz. Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Tüm bunların dışında elbette en önemlisi iyi bir futbol oynayıp puanları toplamak ifadelerini kullandı. KAYSERİSPOR'DA MUTLUYUM Birçok takımın transfer gündeminde olmasına karşın, bu iddialara cevap vermekten kaçınan gurbetçi oyuncu, Ben şu an Kayserispor'dayım. Kayserispor'da mutluyum. Şu an hiçbir kulübü düşünmüyorum. Fakat Kayserispor'da hedeflerime ulaştıktan sonra başka bir kulübü düşünmenin hakkım olduğunu düşünüyorum açıklamasını yaptı. ŞUAN ANI YAŞIYORUZ Son olarak İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u tebrik eden Deniz Türüç, Gerçekten müthiş bir futbolcu, şu anda rekor transfer onda. Yabancı kuralı benim için önemli değil, şu an daha o kural geçmediği için benim için bir önemi yok. Şuan anı yaşıyoruz, 2-3 sene sonra ne olacağını bilemeyiz. Onun için Cenk'i tebrik ediyorum şeklinde konuştu.