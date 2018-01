(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: "Katar'dan bir kulüp maaşımın 5 katını teklif etti, gitmedim"

"Hedefimiz ilk 8"





Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun flaş ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.



Şu anda bulundukları konumu, oynadıkları güzel futboldan dolayı hak ettiklerini söyleyen Sumudica, "Geçen sene 15'inci sırada bitiren bir takım. Ondan önceki sezon da aynı. Bu sezon 30 puan topladık, bu bizim için çok iyi bir durum. Bizden alt sıralarda olmamız bekleniyordu, ama biz güzel futbol oynadık, bunu hak ettik" dedi.



"HEDEFİMİZ İLK 8"



Göreve geldiğinde yönetimin kendisine "Kümede kalmak hedefindeyiz" dediğini belirten Rumen çalıştırıcı, "İlk geldiğimde yönetimle konuştuk, yönetimin hedefi kümede kalmaktı. Ama takım 2-3 maç oynadıktan sonra seviyeyi gördüm. Hedefimi ilk 8 olarak koydum. 25 puanı bulduktan sonra başkan bana takımı 5'inci, 6'ncı sıralarda görmek istediğini söyledi. Ama ben takımın seviyesini gördüm. ilk 8 hedefimiz. Ama her hoca daha fazla ister. İlk 8 benim hedefim, ama 5'inci veya 6'ncı olsak da fena olmaz" diye konuştu.



"YÖNETİM 500 BİN EURO'YU KABUL EDERSE, BANA İHTİYAÇLARI YOK DEMEKTİR"



Futbolda her an her şeyin olabileceğini belirten Sumudica, "Kontratımda 500 bin Euro'luk bir madde var. Ben hiçbir şey değiştirmek istemiyorum. Kontratım zaten 2 senelik. Önüme bir teklif geldi, buradan ayrılmayacağımı söyledim. Bir hedefim var. Şu anda Kayserispor'dayım, yaza kadar da burada olacağım. Yazın duruma bakarız. Gitmeyi hiç düşünmedim. Şu an onu düşünmüyorum ama kulüp 500 bin Euro'yu kabul ederse, demek ki Sumudica'ya ihtiyaçları yok. Beni göndermek istemezlerse, maddeyi 1-2 milyon Euro'ya çıkartırlar, gitmem de daha zor olur" ifadelerini kullandı.



"KULÜBÜM YENİ BİR TEKLİF YAPARSA, BURADA KALMAYA DEVAM EDERİM"



Kafasında Kayserispor'dan ayrılmak gibi bir düşünce olmadığını belirten Rumen teknik adam, "Kulübüm bana yeni bir teklif yaparsa, burada çalışmaya devam ederim. Türkiye'yi, Kayseri'yi çok seviyorum. Evet, Katar'dan bir teklif geldi. Burada aldığım paranın yaklaşık 5 katıydı. Türk futbolu tam bana göre. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Kulübüm benden memnunsa, iyi kontratlar sunarlarsa, seve seve kalırım burada" şeklinde konuştu.



"LUCESCU'YA ZAMAN VERİLMELİ"



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili yorum yapan Marius Sumudica, "2-3 maçın ardından bir hocayı değerlendirmek çok yanlış. Milli takımlar kulüp takımları gibi değil. Futbolcularla sık çalışmıyorsunuz. 1-2 günde Lucescu'dan başarı beklemek yanlış. 1-2 sene beklemek gerekiyor. 2-3 maçla başarı elde etmek çok zor. Lucescu zaten başarılı bir hoca, sabredilirse burada da başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"SİHİRLİ GÜÇLERİM YOK"



Önlerinde 17 maç olduğunu hatırlatan Sumudica, şunları söyledi:



"Benim sihirli güçlerim yok, önümüzde 17 maç var. Geçen sezon ilk yarıda 12 puan, ikinci devrede 25 puan toplayan bir Kayserispor vardı. Alttaki takımlar bence yukarıyı kovalayabilir. Yukarıdaki takımların da aşağı inme şansı var. 17 maç var, bence hiçbir şey belli değil."



"TÜRK HAKEMLER, RUMEN HAKEMLERDEN DAHA İYİ"



Türk hakemler ile ilgili konuşan Sumudica, "Türk hakemleri sadece Rumen hakemlerle kıyaslayabilirim. Türk hakemler, Rumen hakemlerden daha iyi. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilir. Ben hakemlerin kasıtlı hata yaptığına inanmıyorum. Saniyede düşünerek karar vermeliler. Yanlı değiller, işleri çok zor. Hata yapma lüksleri var. Kayserispor'un lehine ve aleyhine çalınan düdükler var, bence aleyhine olan daha çok. Türk hakemleri maçları iyi yönetiyor" dedi.



Sumudica saha kenarındaki hareketlerinin taraftarlar tarafından çok sevildiği ile ilgili gelen bir yoruma, "Ben bir tiyatro oynamıyorum, futbolu böyle yaşıyorum, karakterim böyle. İyi sonuçlar almasam bunlar konuşulur muydu bilmiyorum" cevabını verdi.



"FUTBOLA VERECEK BİR ŞEYİM OLMADIĞINI ANLADIĞIMDA, BIRAKIRIM"



Türkiye'yi ve Kayseri'yi çok sevdiğini belirten Marius Sumudica, "Ben Türkiye'de kalmak istiyorum, burada uzun yıllar çalışmak istiyorum. Buradaki futbol sistemi benim kafamdaki gibi. Ben her şeyimi futbola veriyorum, ondan da tabii ki bir şeyler bekliyorum. Onun da bana yardım etmesini istiyorum. Maaşımın Kayseri'deki gibi gününde yatmasını istiyorum, her şeyin yolunda olmasını istiyorum. Ben de bu durumda her şeyimi futbola vermek istiyorum. Eğer futbola verecek bir şeyim olmadığını düşünürsem, o gün futbolu bırakırım" diye konuştu.



"HERKESİN BANA NEDEN TERİM'İ SORDUĞUNU ANLAMIYORUM"



Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçmesi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Sumudica, "Herkesin bana neden Fatih Terim'i sorduğunu anlamıyorum. Kayserispor sadece Galatasaray ile karşılaşmayacak. Ligde bizim dışımızda 17 takım var. İlk maç Galatasaray'a karşı, bu maçtan sonra 16 maç oynayacağız. O takımların da hocaları var. Sadece Galatasaray ile oynayacakmışız gibi bana sadece Terim soruluyor. Fatih Terim, Türkiye için büyük bir isim, ona ve Galatasaray camiasına büyük saygı duyuyorum. Ama sadece onlarla oynamayacağız" dedi.



"BENİM KAFAMDA HER ZAMAN KAZANMAK VAR"



Her maça kazanmak için çıktığını belirten Sumudica, şunları söyleyerek sözlerini noktaladı:



"Fatih Terim için bu maç önemli olabilir, benim için de önemli. Benim için sadece bu maç değil, her maç önemli. Benim için antrenman, hazırlık maçları, hepsi önemli. Eğer hazırlık maçlarını kazanamazsak, ligdeki maçları da kazanamayız. Benim kafamda antrenmanda bile her zaman kazanmak var. Eğer futbolcular antrenmanda kendileri için bir şeyler kazanamıyorlarsa, ben mutlu olurum. Her maç, her antrenmanda bu böyle. Ben sahaya kazanmak için çıkarım. Bazen antrenmanı beğenmiyorsam, 30 dakikada bitiriyorum. Oyuncuları evlerine gönderiyorum. Eğer antrenmanlarda iyi hazırlanamazsak, oyuncular sakatlanabilir. Ben de bunu istemediğim için kısa tutup, oyuncularımı evlerine, otellerine geri gönderirim."