(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Fortuna Düsseldorf'un milli futbolcusu Kaan Ayhan Süper Lig ekiplerinden teklif almadım

Şu anki takımımla büyük hedeflerimiz var, buraya tam konsantre olmak istiyorum

Süper Lig maçlarını takip ediyorum

Bundesliga'da futbol oynamak istiyorum

Temel ELCİVAN - DÜSSELDORF

Fortuna Düsseldorf'un milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Süper Lig ekiplerinden bana gelen bir teklif yok. Zaten Fortuna Düsseldorf ile büyük hedeflerimiz var, buraya tam konsantre olmak istiyorum dedi.

Türkiye A Milli Takımı'nın son iki hazırlık maçında da forma giyen ve dönem dönem adı Süper Lig ekipleri ile anılan Kaan Ayhan, antrenmanın ardından Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

BUNDESLİGA'YA ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM

Almanya 2'nci Ligi'nde FC Nürnberg'in 6 puan önünde 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Fortuna Düsseldorf'ta takım olarak bir üst çıkmak istediklerini belirten Kaan Ayhan, Takımdaki havamız süper. Ligdeki konumumuzdan dolayı da idmanlarımız ve soyunma odaları oldukça neşeli geçiyor. İlk başlarda hedefimiz, ilk 6 ya da 7 içinde yer alabilmekti. Sonrasında başarılı bir dönem geçirdik ve çıkışa geçtik. Puan farkını da epeyce açtık, iyi gidiyoruz. Bir üst lige yani Bundesliga'ya çıkacağımıza inanıyorum şeklinde konuştu.

GENÇ YETENEKLERLE OYNAMAK İYİ OLUYOR

Kaan Ayhan, milli takım kadrosunda genç oyuncuların sayısının artması ile ilgili soruya, Kadro işi, hocanın kararı. Ben oyuncu olarak oradayım ve verilen görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. O konulara girmek istemem. Evet, son dönemde kadroya daha fazla genç arkadaş katılıyor. Ama dediğim gibi kadro kurma işi hocanın. Tabii ki genç yeteneklerle oynamayı iyi buluyorum ve gayet büyük yeteneklerimizin olduğunu düşünüyorum şeklinde yanıt verdi.

Milli oyuncu ayrıca, yeni bir geçiş dönemine girdiklerini ifade ederek, Maalesef Dünya Kupası'na katılamadık. Bu nedenle moraller bozuktu. Ancak yeni bir döneme giriyoruz. Bu nedenle de moraller iyi diye konuştu.

SÜPER LİG MAÇLARINI TAKİP EDİYORUM

Süper Lig maçlarını da takip ettiğini sözlerine ekleyen Kaan Ayhan, Bir Türk futbolcusu olarak elbette Süper Lig'i takip ediyorum. Kendi maçıma denk gelmediği sürece izlemeye çalışıyorum dedi.

BUNDESLİGA'DA OYNAMAK İSTİYORUM

Fortuna Düsseldorf ile büyük hedeflerinin olduğunu ve Bundesliga'da forma giymek istediğini vurgulayan başarılı savunmacı, Fortuna'da büyük hedeflerimiz var, bütün konsantremi buraya vermek istiyorum. Sezon sonu nelerin olacağına bakarız, ancak Bundesliga'da futbol oynamak istiyorum şeklinde konuştu.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN TEKLİF ALMADIM

Türk basınında kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, şu ana kadar Süper Lig ekiplerinden teklif almadığını söyledi.

Milli oyuncu şöyle konuştu;

Hakkımda bir çok haber çıkıyor ve bunlar doğru değil. Şimdiye kadar bir şey olmadığı için, ben de bir şey demiyorum. Sezon sonu neler olur bilemiyorum. Süper Lig ekiplerinden bana resmi bir teklif gelmedi.

Kaan Ayhan'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, 2'nci Lig 28'inci hafta maçında yarın deplasmanda SV Darmstadt 98 ile karşı karşıya gelecek.